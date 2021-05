Opava ještě dýchá, jenže přišla na delší čas o kapitána Žídka

Ke všemu Opavští nejméně do konce sezony přišli o svého kapitána Jana Žídka, který v sobotu nedohrál. Prvotní diagnóza je přetržený křížový vaz v koleni. Podrobnější vyšetření ho čekají v pondělí.



„Na devadesát devět procent je už jasné, že sestupujeme,“ přiznal opavský trenér Radoslav Kováč, který má zájem s mužstvem pokračovat i ve druhé lize. „Spousta věcí je tady nastavena dobře, ale v pondělí zasedá představenstvo, takže uvidíme, co bude dál.“

pavský záložník Matěj Helešic uznává, že záchrana už bude hodně těžká. „Pořád ještě dýcháme. V hlavě máme, že sestup zatím není definitivní. Dokud máme o co bojovat, tak budeme,“ prohlásil Helešic.



Právě on v sobotu dostal svůj tým do vedení, když proměnil penaltu. Na její verdikt se však domácí načekali. Dedič ležel po šlapáku Keity v šestnáctce, ale hra pokračovala. Sudí Denev se šel podívat na video, až když povolil Dedičovo ošetření a... Ukázal na penaltu.

„Věřil jsem si na ni. V týdnu jsem je zkoušel kopat, takže když to pískl, rovnou jsem si vzal balon a šel dát gól,“ uvedl Helešic.

Měl jasno, že rozhodčí pokutový kop nařídí, když to neudělal okamžitě po zákroku? „Měli čas vše překontrolovat. A jestli Rendu (Dediče) soupeř kopl, vyplatilo se nám počkat,“ odpověděl Matěj Helešic.

Obzvlášť, když šest minut předtím brankář Opavy Digaňa chytil penaltu Puškáčovi. Tu rozhodčí Denev odpískal po faulu Didiby na Osmančíka. „My jsme blázni, fakt,“ komentoval obráncův zákrok opavský trenér Radoslav Kováč.

„Mám místo, kam kopu, ale měl jsem dojem, že to mají nakoukané, tak jsem ho chtěl změnit. Byl jsem přesvědčený, že brankář skočí, a proto jsem kopal doprostřed. Bohužel jsem tomu dal velkou razanci a nebylo to úplně přesné,“ řekl hostující útočník David Puškáč.

„Měl jsem dost štěstí. Vystihl jsem stranu, nevím, zda to chtěl dávat více do středu. Stihl jsem nohou zareagovat,“ uvedl Tomáš Digaňa, který svůj tým zachránil vícekrát. V nastaveném čase vyrazil Necidovu střelu na pravou tyč a od ní se míč svezl do zámezí...