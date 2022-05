Opavský trenér West: Pořád nám chybí kvalita v šestnáctce a před ní

Opět se ukázala mezera mezi první a druhou ligou, i když... „Byli jsme Bohemce nejméně vyrovnaným týmem,“ prohlásil opavský záložník Matěj Helešic.

Jenže Slezský FC selhal střelecky. „Trénovaní jsme nejméně jako ligové mančafty, ne-li lépe, kondičně stačíme,“ řekl opavský trenér Roman West.

„Pořád ale tomu chybí kvalita v šestnáctce a před ní. V tom prvním domácím utkání jsme měli spoustu výborných zisků balonu z presinku, ale akce jsme nedotáhli. Chyběla nám přesnost, důslednost.“

Co bude s opavským fotbalem dál, není jasné. Zástupci města, které je většinovým vlastníkem klubu, nadále hledají nového majitele anebo silného partnera.

Město kromě předem daných výdajů během jara půjčilo klubu deset milionů korun. A další desítky milionů bude fotbal potřebovat.

K tomu je jisté, že spousta hráčů míří z klubu pryč. A mnozí zadarmo, neboť jim končí smlouvy. Například zkušený kapitán Jan Žídek. Ale i nadějní mladíci, kteří Opavu v uplynulé sezoně táhli. Mimo jiné se hovoří o zájmu Baníku Ostrava o záložníka Denise Darmovzala a Olomouce o brankáře Tomáše Digaňu.

Nebyl pro trenéra problém motivovat hráče na baráž, když už před ní bylo zřejmé, že nynější mužstvo nezůstane pohromadě?

„O různých odchodech se mluví už půl roku, od zimy víme spoustu věcí,“ uvedl Roman West. „Přesto jsme to z šestého místa po podzimu dotáhli až do baráže. Hlavně šlo o to, aby kluci byli semknutí, aby podali co nejlepší výkon, jaký umíme.“