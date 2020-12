Divoké scény v Opavě. Slezské derby završily hádky a šarvátky hráčů

Slezské derby Opavy s Baníkem Ostrava mělo náboj, byť herní kvalita mu chyběla. Baník z velké bídy urval v Opavě výhru 2:1.

Když byl konec, před opavskou střídačkou bylo po zápase pořádně živo. Divoko.

„Zio (Patrizio Stronati) se prý s někým pohádal. Nevím, co po sobě řvali. Šel jsem za Zavošem (Pavlem Zavadilem). Ale třeba Sedláček,“ zmínil ostravský brankář a kapitán Jan Laštůvka vedoucího opavského mužstva, „nám nadává pokaždé od první minuty, ať už jde o přípravu nebo mistrák.“

Laštůvka uznal, že scény po utkání byly zbytečné. „Ale už se stalo. Výhru si užijeme, ale nemáme co oslavovat. Už se musíme soustředit na další zápas,“ řekl.

Opavský kapitán Jan Žídek měl jasno. „Úplně zbytečně to vyhecoval Stronati,“ jmenoval ostravského stopera. „Emoce chápu, ale vždy by měl být nějaký respekt k soupeři a neskákat před domácí lavičku.“

Opavský trenér Radoslav Kováč označil za důvod šarvátky vítězství Baníku.

„Je fakt, že Stronati po nás řval, ale kdybychom vyhráli, asi bychom dělali totéž,“ připustil Kováč. „Nechci za ty rozepře svalovat vinu na soupeře. My jsme mu však tu výhru umožnili našimi chybami a z toho pak byly i ty emoce. Ty však neřeším. Prohráli jsme svými stupidními...,“ a zdůraznil: „stupidními chybami.“

Ale i na hřišti se fotbalisté do sebe pouštěli. „Když Žídek vyrovnal na 1:1, stalo se, co jsem čekal,“ řekl obránce Jaroslav Svozil, který do Baníku přišel v zimě z Opavy. „Padla tam nějaká peprná slova na mou osobu, že to mám za to, že jsem v Baníku a tak. A ať jdu do... No někam.“

Spory urovnávali i někdejší opavský hráč Nemanja Kuzmanović, který držel Pavla Zavadila, jenž si nadával s brankářem Janem Laštůvkou. A hráče od soupeřových odtahovali i opavský trenér Alois Skácel a ostravský asistent Jan Baránek.

„Ani nevím, kvůli čemu to na konci vzniklo,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel. „Byl jsem u toho, ale jen jsem situaci uklidňoval, abychom po Pokorném pro další zápasy nepřišli ještě o nějaké další hráče.“

Za své chování po skončení duelu dostali žluté karty Laštůvka a Zavadil, který už byl na střídačce, neboť kvůli zranění v první půli střídal.

Opavská frustrace byla obrovská. A není divu. Počtvrté za sebou se prohrálo. Navíc v derby.

Ke všemu ztratili výborně rozehraný zápas, protože Baník v první půli nepustili ke své brance. Hosty ale podržel Laštůvka, když chytil Žídkovi penaltu.

A domácí nevyužili ani to, že celý druhý poločas hráli proti deseti, jelikož sudí Franěk vyloučil Pokorného po dvou žlutých kartách, které dostal za nebezpečnou hru vysokou nohou.