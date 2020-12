Kováč vs. Kozel konečně v derby. V Opavě řeší sebe, ne Baník

Brankář Vilém Fendrich v tomto ročníku první ligy nechyběl v sestavě fotbalistů Slezského FC Opava ani minutu. Odchytal všech devět utkání. Jenže v minulých dvou utkáních dostal od Slavie a Slovácka devět gólů, byť vesměs po hrubých chybách svých spoluhráčů. „Samozřejmě, že to není nic příjemného,“ povzdechl si Fendrich. „Ani si nepamatuji, že bych za dva zápasy dostal tolik gólů.“

Co s tím?

Musíme začít od poctivé defenzivy, protože se zabíjíme sami těmi chybami. Můžeme se snažit, jak chceme, ale není nám to moc platné, když takto chybujeme. Děláme jich strašně moc. Porážíme se sami.

Chybějí vám dlouhodobě zranění hráči Josef Hnaníček a Jan Schaffartzik. Bylo by to s nimi lepší?

Jsou to zkušení kluci, ale teď dostávají prostor mladí. Pro ně to je skok, hrát ligu. A jestli nám chybějí Pepa s Honzou? Bohužel se zranili, takže se s tím musíme poprat, brát to, jak to je, a zkusit je nahradit, aby jejich absence nebyla znát.

A určitě pro vás není příjemné ani to, že týmy z konce tabulky bodují, že?

Nemůžeme počítat s tím, že týmy pod námi budou jenom prohrávat. Jenže body nesbíráme naší neschopností a sami se dostáváme tam, kam nechceme. Musíme se co nejrychleji zvednout, vzchopit, abychom zachytili ostatní celky a po podzimu neztráceli hromadu bodů, které by už nešly dohnat. Teď máme před sebou dva domácí zápasy s Baníkem a Mladou Boleslaví a ty už musíme bodově naplno zvládnout. Jinak to na jaře budeme mít složité.