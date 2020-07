Náš cíl je pořád stejný - vyhnout se sestupu, říká opavský Fendrich

Pro Olomouc a Teplice budou duely s Opavou přípravou na příští sezonu. „Na to, že našim soupeřům o nic nejde, nemůžeme spoléhat,“ upozornil opavský trenér Radoslav Kováč. „Nebudou ničím svázaní. Někdo říká, že je to naše výhoda, ale nemusí. My musíme každopádně teď porazit Olomouc, což je asi nejsilnější mančaft v naší skupině. Od první minuty musí být na hřišti vidět, že hrajeme o všechno.“

Pro Kováče bude čtvrteční utkání soubojem s klubem, v němž začínal. „To už nevnímám, protože jsem odtamtud strašně dlouho pryč. Je to už takových sedmnáct let, takže to beru jako ligový zápas o záchranu. My se soustředíme na sebe, na to, co můžeme ovlivnit, a to je náš výkon.“