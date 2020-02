Vzestup olomouckých fotbalistů? I díky kondici, už si zvykli na kapky

Právě v tom a v dobrém doplnění mančaftu náběhovým útočníkem Julišem a řízným středopolařem Breitem, který technickému týmu dodává šmak jako čili omáčka, lze spatřit hlavní příčiny olomoucké proměny.

Jen když má fotbalista dobře natrénováno, může naplno ukázat, co umí. A zatímco na podzim Látal podle informací MF DNES nebyl vůbec spokojený s fitness daty svého týmu, který si zvykal na jeho tvrdší tréninky, teď už může chválit.

A na hřišti je to jasně znát.

Vítězství 3:1 v Teplicích i 1:0 nad Spartou opřeli sigmáci o běžecké výkony. „Je to vidět,“ těší Látala šestizápasová série bez porážky a přiblížení se mistrovské skupiny.

Opava - Olomouc Sledujte od 14.30 hodin online.

„Hodně jsme běhali v první fázi přípravy. I teď, co máme ze zápasu vyvěšené běžecké výsledky, to bylo hodně dobré. Je vidět, že když běháme a přidáme fotbalovou kvalitu, tak to s námi mají týmy těžké,“ doplňuje Houska.

Na podzim Látal musel snášet kritiku za šedivou hru i výsledky, přičemž věřil, že jakmile mančaft vycepuje podle svých představ, půjde nahoru.

„Přišel jsem do Sigmy, každý trenér jsme jiný. Říkal jsem jednu věc: mužstvo se nedá natrénovat za dva tři měsíce. Má to vývoj, fyziologie má nějaký postup. Výsledky nepřijdou za měsíc, musíte postupně pracovat. Věřím, že mužstvo se po kondiční stránce dostalo do pohody, jakou chceme. Kdybychom trénovali na podzim jak teď, nemáme problémy,“ je přesvědčený. „V týdnu jsme měli těžký běžecký trénink a už to zvládají úplně jinak. Jde na mužstvu vidět, že už si na to zvyklo.“

A přidává příklad z podzimu: „Když jsme dali těžší trénink, ve středu jsme zjistili: Pozor, musíme ubrat, tým je pod únavou. Hráče tahaly zadní i přední stehenní svaly.“

Teď tyhle potíže odpadávají, ač zrovna se svalem marodí kapitán Beneš. „To je smůla. Nechceme to uspěchat. Necháme to na něm. Já bych byl rád, kdyby byl aspoň na pohár s Jabloncem,“ přeje si Látal. Sigmáci už vzali jeho kapky za své. „Únavu vstřebávají úplně jinak. Po posilovně jsou nachystaní, že trénink bude silový. Zátěž zvládají.“

Bez Greššáka, zato s Julišem

Ostatně velmi dobře je to vidět na záložníkovi Lukáši Greššákovi. Na podzim zůstal hodně za očekáváním zkušené posily, jaro rozjel úplně jinak. Jenže dnes (14.30) v Opavě bude kvůli čtyřem žlutým kartám chybět.

„Neříkám, že je to velký problém, ale Lukáš chytl dobrou formu. Strašně mu prospělo potrénování. Jak nemá dotrénováno, je to na něm strašně poznat. Teďka máme Breiteho, který ho zastoupí,“ plánuje Látal. Na hrot pravděpodobně vrátí Juliše a pod něj zatáhne Chytila. „Máme dvě varianty: zesílit střed, nebo nastoupit podobně jako v Teplicích.“

Na půdě předposlední Opavy bojující o záchranu očekává ještě náročnější test než se Spartou.

„Na Spartu se každý těší, každého motivuje. Opavu čeká zápas o všechno, bude to těžší,“ kývne.

Texl proti svým nenastoupí Sigma je pro trenéra Opavy Jiřího Balcárka jeho život. „Strávil jsem v ní téměř celou svou kariéru,“ připomněl Balcárek, dnes ale bude jejím soupeřem. „Lhal bych, kdybych sobotní zápas nevnímal specificky, ale nyní je pro mě prioritou Opava a tři body,“ prohlásil Balcárek. Zvláštní mohl být duel i pro záložníka Jiřího Texla, který v Opavě hostuje z Olomouce. Jenže ten po dohodě klubů nenastoupí. „Nemůžeme se dívat, kdo nám chybí. Musíme získat tři body. A to můžeme jen s maximálním nasazením,“ řekl kouč. Upozornil, že Olomouc je po výhrách nad Teplicemi a Spartou v laufu. Věřil, že trenér Radoslav Látal dá Sigmu dohromady. „Akorát to trvalo trochu déle,“ uvedl Balcárek. Jiří Seidl

A upozorňuje, že porážky Slezanů s favority ligy s Plzní a na Slavii nebyly po špatných výkonech.

Naopak. „Opava odehrála dobré zápasy. Bude to soubojové, nadoraz. V boji o záchranu nemůžete polevit hlavně doma. Spoustu zápasů sice prohráli, ale výkony byly dobré, jen nedali branky,“ podotýká Látal. „Diváci je poženou. Atmosféra bude nevraživá, je to menší derby, s tím se musíme vyrovnat.“

Navíc kouč Opavy Jiří Balcárek, někdejší dlouholetý fotbalista Sigmy, má soupeře podrobně nakoukané. „Zná Sigmu, chodí na nás,“ povídá Látal, který se jako hráč s Balcárkem v kabině minul, neboť zrovna přestupoval do německého Schalke.

Tam poznal, co obnáší fyzicky náročné tréninky bundesligové úrovně. Ostatně i díky dobré kondici dokázal jako trenér dovést k úspěchu podceňované týmy Košic (vítěz slovenského poháru), Trnavy (základní skupina Evropské ligy) nebo Gliwic (druhé místo v polské lize).

