Opavští přišli o další body: Dobývání liberecké branky bylo bez šance

Liberec hrozil z brejků a vypracoval si více šancí. Naproti tomu Opava byla nebezpečná při standardních situacích Zavadila. A díky jednomu z přímých kopů Opavští urvali alespoň bod, když Dedič trefil míč po Zavadilově kopu skluzem.

„Dobývání liberecké branky bylo bez šance. Měli jsme standardní situace, ale do gólovky jsme se nedostali,“ uznal opavský trenér Ivan Kopecký. „Když to vezmu realisticky, ten bod je vydřený. Musíme se od něj odrazit, i když v domácím prostředí je to málo.“

Navíc když Opavští hostům gól darovali. V 53. minutě vybíhající brankář Šrom se nedohodl se stoperem Simerským, čehož využil Musa. Vypíchl jim míč a střílel do prázdné branky.

„Žádný gól není lehký, laciný. Petar tam musel jít,“ prohlásil liberecký stoper Jan Mikula.

Simerský: Šest gólů za deset zápasů je hodně málo Fotbalisté Slezského FC Opava počtvrté za sebou na svém hřišti nevyhráli. „Bod doma je málo. Je to pro nás ztráta,“ povzdechl si opavský stoper Dominik Simerský po remíze 1:1 s Libercem. V první půli jste měl největší šanci Opavy, ale brankář Nguyen vaši hlavičku chytil.

To musí skončit gólem. Ani nevím, jak mě balon trefil, protože jsme se tam přetahovali s obráncem. Brankář to ale dobře chytil. Opět jste měli hodně standardních situací. Z jedné jste sice vyrovnali, ale není škoda, že jste se neprosadili více?

Ten jeden gól jsme ze standardky dali, takže aspoň tak jsme si pomohli, ale ještě potřebujeme dát nějaké góly i ze hry, protože tolik příležitostí si z ní nevytvoříme. Takže největší opavský problém jsou góly? Dali jste jich nejméně ze všech mužstev - šest.

Určitě nás to trápí. Když jsme dneska jeden gól dostali, tak jich musíme dát víc. Šest gólů za deset zápasů je hodně málo. Na vaší střídačce byl poprvé sportovní manažer Alois Grussmann. Byl to pro vás nějaký impulz?

Rozhodl se, že nás půjde podpořit. Bereme to tak, že s námi žije. Na tom není nic špatného. Jsme rádi, že to s námi tak prožívá.

„Přežili jsme nějaké příležitosti, které si hosté vypracovali fotbalově, takže o to je mrzutější, že dostaneme gól z takové nešance,“ povzdechl si opavský stoper Dominik Simerský. Co se stalo?

„Nevím, proč brankář Šrom vybíhal, Simerský by balon měl, ale je to otázka momentálního vyhodnocení situace gólmanem,“ řekl trenér Kopecký.

„Byl to čistý souboj jeden na jednoho, ale Vojta mi zamezil cestu, abych se k protihráči dostal. Byla to naše chyba, ale vůbec k ní nemělo dojít,“ odpověděl Simerský. „Věřil jsem, že se před soupeřova útočníka dostanu, ale už to bylo těžké. Vojta nebo já bychom museli faulovat. Času bylo ještě dost, abychom mohli srovnat.“

To se Opavským podařilo za šest minut, jenže další gól už nepřidali. „Domácí hrozili hlavně po spolupráci Zavadila s Dedičem,“ zmínil vyrovnání po standardní situaci liberecký trenér Pavel Hoftych. „Ale měli jsme vyhrát, protože brankových situací jsme měli více.“

Opavští mají problém s góly a ještě mají zraněné ofenzivní hráče - Bernadinu, Juřenu, Zapalače a také nejnovější posilu Suse. „Všechno jsou to hráči, kteří by nám v některých úsecích hry pomohli, třeba kvalitním centrem,“ řekl trenér Kopecký. „Doufám, že se co nejdříve uzdraví.“

Kouč nemohl využít ani útočníka Jurečku, který odmítl s klubem prodloužit smlouvu, a vedení ho tak přeřadilo do rezervy. „To je pryč. Tak to je a nedá se nic dělat,“ komentoval to Ivan Kopecký, jehož realizační tým na lavičce rozšířil sportovní manažer klubu Alois Grussmann. „Chtěl nás i hráče podpořit svou přítomností. Neměli jsme s tím problém. Komunikovali jsme, bavili se.“