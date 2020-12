Fotbalová Opava je na dně. Klubové vedení dál hledá posily

„Vnímáme, co po zápase řekl,“ uvedl ředitel Slezského FC Jaroslav Rovňan. „Byl v emocích, v hodně velkých emocích. Chápu jeho vyjádření a osobně udělám vše pro to, abychom kádr zkvalitnili. Dennodenně spolu komunikujeme a s jeho filozofií se naprosto ztotožňuji. Věřím, že se za něj postaví i vedení.“

Kouč, který je zároveň i sportovním manažerem, se v úterý sejde s šéfy klubu a chce řešit, co dál.

„Bojíme se vyhrát, aspoň tak mi to připadá. Kluci jsou strašně křehcí. Přitom na tréninku neskutečně pracují. Věnujeme se všemu – ofenzivě, defenzivě, presinku, jenže v zápasech to není vidět,“ řekl Kováč. „Nechci se na nic vymlouvat. Jsem trenér, a když nemáme výsledky, jde to za mnou. Proto se musíme pobavit s vedením, zda se budeme chtít posunout dál, anebo zůstaneme, jací jsme.“

Upozornil, že Opavští ve druhé půli s Baníkem hráli, jako by se báli vyhrát. „To mě dráždí, protože místo abychom přidali, bojíme se zodpovědnosti,“ dodal. „Víme, že nemáme tolik kreativních hráčů, jenže mrzí mě, že se nedokážeme pořádně rvát. Chybí nám klid a kvalita v koncovce, tu vůbec nemáme. Není to nic proti hráčům, oni jsou fajn, ale máme nějaké limity. My pořád na něco čekáme, ale to nepřichází.“

A tak by do každé řady rád přivedl nějakého kvalitního fotbalistu.

„Pavel Zavadil, Radek Kováč, Lojza Skácel jezdí po zápasech a mají vytipované kluky. Bavíme se o tom. Teď je důležité dohrát letošní zápasy, protože už žádná posila nepřijde,“ upozornil Jaroslav Rovňan. „Udělám ale všem pro to, abychom kádr v zimě obměnili a zkvalitnili samozřejmě v závislosti na penězích.“ A ty budou?

„Nějaké peníze jsme uvolnili,“ odpověděl ředitel. Upozornil však, že přestupní termín se otevře až příští rok 25. ledna. Přitom první liga by měla pokračovat už od 16. ledna... „To je paradox, ale čekáme, že to asociace změní. Bez ohledu na to by se v nejbližších dnech mohly případné posily zapojit do našich tréninků.“

Rovňan upozornil, že během podzimu se trenérovi podařilo přivést stopera Josseho Didibu a záložníka Joëla Tiéhiho. „Prokazují, že mají na to, aby se prosadili a pomohli nám. Rozhodně se budeme snažit mužstvo posílit kvalitou než množstevně,“ řekl Jaroslav Rovňan.

„Sezonu ovlivnila zranění několika našich hráčů i covid. Je fakt, že všichni mají stejné podmínky, ale my přece jen máme užší kádr. Doplňujeme ho mladými hráči, což je do budoucna dobrá cesta, jenže když hrajete o záchranu, tak zkušenost je důležitá.“