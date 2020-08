Opavští před slezským derby proti fotbalistům Karviné řeší složení obrany

„Chceme hrát agresivně a útočně. Věřím, že tentokrát vstřelíme více branek než soupeři. Rádi bychom potěšili naše fanoušky,“ uvedl Kováč před sobotním slezským derby, které začne v Opavě v 17 hodin.

„My se musíme Opavě vyrovnat běžecky, bojovností a nasazením, ale to beru u hráčů jako samozřejmost,“ podotkl karvinský asistent trenéra Marek Bielan.

Upozornil, že stále zabudovávají do sestavy nové fotbalisty. „Postupně si zvykají na to, co po nich požadujeme.“ Dalším nováčkem v týmu je jednadvacetiletý slovenský mládežnický reprezentant, záložník Christián Herc, jehož hostování na tuto sezonu z Wolverhampton Wanderers dotáhli Karvinští včera.

Bielan připustil, že Karviná potřebuje v Opavě naplno bodovat, jelikož ji po reprezentační přestávce čekají doma Sparta a venku Liberec. „Jenže Opava v Plzni (1:3) odehrála výborný nejméně první poločas,“ upozornil Bielan. „V tom druhém už hrála v oslabení, ale má naběháno.“

Opavským budou chybět obránci Josef Hnaníček, jenž se zranil, a Matěj Hrabina, který byl minule v Plzni (1:3) vyloučený. „Je to pro nás komplikace, protože oba byli v dobré formě,“ uvedl Kováč. „Šanci dostanou jiní a věřím, že to zvládnou.“

Momentky z červnového souboje slezských rivalů.

Přiznal, že si pohrávají s myšlenkou, že změní rozestavení mužstva. Naproti tomu Karvinští řeší, zda ponechat obranu ze souboje s Baníkem (0:0) beze změn, anebo do ní vrátit stopera Martina Šindeláře, který odehrál všechny zápasy jarní části minulého ligového ročníku.

Do Karviné přestoupil z Baníku definitivně tento týden v pondělí, takže proti svému bývalém klubu minulý víkend nemohl nastoupit. „Obrana nám proti Baníku, až na několik věcí, fungovala, ale každá posila dozadu je dobrá,“ řekl karvinský trenér Juraj Jarábek.

Zda Šindelář nastoupí, neprozradil. „Je tady ale aklimatizovaný, věříme, že nám pomůže. S ním budeme silnější, protože nás čeká hodně zápasů.“