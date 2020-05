Nová opavská obrana s nulou. Vsadili jsme na větší zkušenost, řekl kouč

V obranné čtveřici zůstal jen Jan Žídek, který se z levého kraje přesunul na místo stopera.

Opava - Karviná 0:0, řež o záchranu bez vítěze. Hosté popáté neprohráli

„Vsadili jsme na větší zkušenost, takže z tohoto pohledu je plus, že jsme nedostali gól. Klukům nemohu nic upřít, zápas odjezdili. Musíme jet dál,“ řekl opavský trenér Jiří Balcárek.

Matěje Hrabinu, Adama Rychlého a Jana Hoška v obraně nahradili na krajích Matěj Helešic a Štěpán Harazim a uprostřed Josef Hnaníček.

„Pokud jde o stopery, tak od začátku přípravy jsme chystali dvojici Hnaníček - Žídek,“ uvedl Balcárek. „Oba jsou jedni z nejzkušenějších hráčů v našem týmu, takže ke změně nedošlo pro to, že by mladý Adam Rychlý ten post nezvládal, i když mu nějaké utkání nevyšlo. Vezměte si, že máme Součka, Harazima, kteří jsou nezkušení. My s nimi hrajeme ligu a v utkání obstáli velmi dobře.“

Pro devatenáctiletého Štěpána Harazima byl středeční duel prvoligovou premiérou, pro o čtyři roky staršího Matěje Helešice šlo o první ligový zápas za Opavu poté, co v zimě přišel na hostování z Baníku Ostrava.

„Oba pracovali dobře v tréninku,“ vysvětlil Balcárek, proč jim dal důvěru. „Jsou to rychlostní typy. Chtěli jsme zvýšit aktivitu a pohyb po stranách, což oba splnili.“

Balcárek jen litoval, že Opavští ve zlepšeném druhém poločase nedali gól. „Bylo tam pět šest situací, kdy jsme měli zachovat chladnou hlavu a dohrát je.