Cíl? Vyhnout se baráži, říkají svorně karvinský Rundič a opavský Žídek

Ukázalo derby, jak jste připravení na obnovený start?

Žídek: Jsme připravení velmi dobře, ale uvidíme, jaké to bude, protože nevíme, co čekat od zhuštěného programu.

Rundić: Slušně, ale pořád nikdo neví, co nás přesně čeká. Před námi je ještě dost zápasů, navíc rychle za sebou, takže uvidíme. Hodně důležitá bude fyzická kondice.

Tu váš tým má?

Rundić: Ano. Během té pauzy jsme pořád trénovali, s přípravou jsme nepřestali. To bude podle mě v pohodě.

Žídek: Když jsme nemohli trénovat společně, měli jsme individuální plány, každý den jsme běhali, takže kondičně moc neztratíte. Navíc náš kondičák (kondiční trenér Michal Hampel – pozn. red.) nám dal slušně zabrat. Ve fyzičce problém nebude.

Takže co bude nejnáročnější?

Žídek: Cestování. Návrat z venkovních zápasů. Pořád nevíme, co bude a nebude povoleno, co můžeme a nemůžeme využívat. Základ bude dobře regenerovat. Ale v neděli hrajeme v Teplicích, odkud přijedeme v pondělí ráno, což bude moc náročné, protože už ve středu nás čeká Bohemka. Ale je to hráč od hráče, jak se s tím popere.

Rundić: Nevím, ale asi to, že musíme hrát bez diváků, hlavně při domácích zápasech. Musíme si na to nějak zvyknout, koncentrovat se naplno jen na zápas.

Uvědomit si, že fanoušci na naše zápasy už zřejmě nepřijdou do konce sezony.

Žídek: Jo, bez diváků je to divné. Fotbal se hraje pro fanoušky. My jsme zvyklí na jejich podporu. Ale jednoznačně chceme uspět, takže se i s nynější divnou atmosférou musíme vyrovnat.

Zleva Jan Žídek z Opavy a Abdulrahman Taiwo z Karviné.

Má vůbec smysl bez diváků hrát?

Žídek: Na to je názor od názoru. Ale můj je ten, že je to zbytečné. Jsem však malý pán. Musíme hrát za takových pravidel, jaká jsou nastavená.

Je pro vás základ vyhnout se baráži, anebo stále pomýšlíte na účast ve skupině o sedmé až desáté místo?

Rundić: Bylo by pěkné, kdybychom se tam dostali, ale pro nás už před sezonou byl hlavní cíl vyhnout se baráži. Vše, co bude výše, bude příjemné. Pro vás v Opavě je desáté místo ztracené, jelikož za ním zaostáváte o patnáct bodů...

Žídek: Musíme být nohama na zemi, takže máme dva cíle. První a ten hlavní je nebýt poslední. Druhý je vyhnout se baráži, i když to bude těžké, ale musíme udělat maximum.