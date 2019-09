Proč jsou u ligového dna? Opavě i Karviné chybějí góly

Slezské kluby Karviná a Opava se střelecky souží. To je důvod jejich nynějšího umístění v nejvyšší domácí soutěži.

Karvinští dosud nastříleli osm branek, ale i díky tomu, že zvítězili ve Zlíně 4:1.

Opavští dali pět gólů, leč v minulých čtyřech kolech jediný. Ve čtyřech utkáních se netrefili vůbec. A v ani jednom střetnutí nedali více než jednu branku...

„Chybí nám lepší finální fáze,“ prohlásil opavský trenér Ivan Kopecký. „Nejsme schopni se prosadit, přestože jsme třeba minule v Olomouci (0:2) měli dobrou přechodovou fázi. Jenže před brankou soupeře jsme sterilní.“

Na lepším zakončení pracují v přípravě dosud marně. „Víme, že musíme dávat branky, jenže zatím se nám to nedaří,“ povzdechl si kouč. I vzhledem k nutnosti získat peníze do hubeného rozpočtu šéfové klubu od minulé zimy prodali tři elitní střelce – Joela Kayambu do Plzně a Nemanju Kuzmanoviče a Tomáše Smolu do Baníku Ostrava. Ti v minulé sezoně, kterou v Opavě celou odehrál jen Smola, dohromady za Slezský FC nastříleli v lize 17 gólů.

Momentálně je jejich nejlepším střelcem René Dedič, který přišel z druholigového Třince. Za Opavské dal pět branek, jenže tři v poháru. Karvinské kromě bídné koncovky trápí i to, že dosud ani jedno ze čtyř domácích utkání nevyhráli.

„Doma bychom měli bodovat naplno,“ uznává karvinský záložník Ondřej Lingr. „Musíme dál makat. Věříme, že se to zlomí.“

Karvinský stoper Martin Kouřil potvrdil, že jejich hře chybějí góly: „Dávat je, tak vítězíme.“

To bylo vidět minule s Bohemians Praha 1905, kdy hosté ani jednou nevystřelili přímo na branku, zatímco domácí měli dvě solidní příležitosti. „Nějaké extra šance jsme sice neměli, ale dalo se z toho něco vytěžit. Nevadí, jedeme dál,“ uvedl Lingr.

Karvinou by měla střelecky zvednout i nejnovější posila – bulharský útočník Stivan Petkov. „Přišel jako útočník, tak snad bude góly dávat,“ řekl Kouřil.

Petkov zatím ve dvou utkáních jen střídal a nastřádal 35 minut.

Karvinští na gól čekají 193 minut. Celkově v pěti zápasech vyšli naprázdno. Jak se tedy střelecky zvednout? „Na zakončení musíme pořád pracovat a doufat, že to přijde,“ odpověděl Kouřil. „Pro obranu je ale dobře, že jsme opět udrželi čisté konto.“

Toho si cení i trenér František Straka. „Góly nám sice chybějí, ale šance jsme si vypracovali. S tím se dá žít,“ usmál se.

Podaří se Opavě a Karviné prolomit střeleckou nemohoucnost v dalším kole?

To Slezský FC v sobotu od 16.30 hostí Liberec a Karvinští hrají ve stejnou dobu v Příbrami.