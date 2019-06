Směr Opava. Chtěl jsem se zase posunout někam výš, řekl Mondek

Dal mu přednost před nabídkami z druhé nejvyšší polské soutěže. „Chtěl jsem hrát první ligu a ta česká je pro mě výzva. Proto jsem kývl na nabídku Opavy,“ řekl osmadvacetiletý záložník, který minulé dvě sezony působil v Rakowu Częstochowa, jemuž pomohl k letošnímu postupu do polské nejvyšší soutěže.

Proč jste v Częstochowé nezůstal?

Na tamější angažmá nedám dopustit. Bylo mi trochu smutno, že končím, protože jsme měli výbornou partu. S vedením jsme se ale nedohodli. Vypršel mi kontrakt a jeho prodloužení mi nenabídli, takže jsem byl volný hráč.

Když jste se rozhodoval mezi druhou polskou ligou a první českou, rozhodla větší kvalita?

Je to tak. Tři roky za sebou jsem hrál druhou ligu, s Baníkem i s Rakowem, takže jsem se chtěl posunout někam výš. A když byla tato možnost, neváhal jsem. Chci pomoci Opavě.

Jak vnímáte její rivalitu s Baníkem?

Vím, jaké to je. Vzájemné zápasy jsou pořádně vypjaté. Sám jsem to zažil (Slezskému FC dal i gól - pozn. red.). Nyní jsem však v Opavě, chci být jejím platným hráčem a fanouškům ukázat, že na ligu mám.

Jakou máte zkušenost z prvoligového angažmá v Baníku?

Mám na to pěkné vzpomínky. Jen mě mrzí, že jsme tehdy sestoupili. Měli jsme hodně mladý mančaft, chyběly tam zkušenosti. Věřím, že v Opavě to bude o hodně lepší, protože zkušených hráčů je tady dostatek a máme velmi dobré mužstvo.

Jak vidíte šanci prosadit se do základní sestavy?

Ještě se musím více s klukama sehrát, protože jsem v mužstvu krátce. O místo budu muset bojovat.

Opavě během půl roku odešli tři nejlepší střelci - Joel Kayamba, Nemanja Kuzmanovič a Tomáš Smola. Bude těžké je nahradit?

Trochu jsem to sledoval, ale těžko říct, jak náročné to bude. Věřím však, že se nám to podaří. Kvalita tady rozhodně je. Nejdůležitější bude, abychom byli sehraní, abychom hráli týmově a pak vyskočí i jednotlivci.

Zřejmě i v příští sezoně bude hlavní úkol Opavy vyhnout se bojům o záchranu, že?

Určitě. A pokud by to vyšlo, bylo by to dobré.