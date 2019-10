Změna trenéra je vždycky impulz, říká opavský kapitán Žídek

Pokud jde o pokutový kop, po němž Karvinští už v sedmé minutě vedli, na nic se nevymlouval. „Mrzí mě to, ale Petráň tam byl o chvíli dřív a narazil jsem do něj.“

Co s psychikou hráče jako vy udělá, když na začátku utkání fauluje a soupeř dá penaltu?

U nějakého mladého kluka by to asi nějakou stopu zanechalo, ale já to hned hodím za hlavu a snažím se myslet si, že je to pořád nula nula. Bylo to v šesté minutě a to se ještě do konce mohlo stát cokoliv. Mít to pořád v hlavě je úplně zbytečné. Dál jsem se snažil podporovat útok.

A určitě jste si oddechl, když karvinský Hanousek v poslední vteřině zápasu trefil břevno...

To mi zatrnulo. Devadesátá minuta... Balon se vyvalil na Hanouska. Zaplať pánbůh, že to bylo břevno.

Do druhého poločasu jste vstoupili mnohem aktivněji než do zápasu. Co se o přestávce stalo?

V kabině žádný kravál nebyl. Jen jsme si řekli, co musíme zlepšit. Věděli jsme, že musíme do hry dostat to, co předvádíme na tréninku. Kdyby nás kdokoliv viděl v přípravě, tak tréninky jsou velice kvalitní. Jde jen o to, přenést všechno i do utkání. V Karviné tam už náznaky byly a v tom musíme pokračovat.

V první půli se zdálo, že jste bázliví a až příliš nervózní. Bylo to tak?

Mohlo se to zdát, ale Karviná do toho vletěla a my jsme trochu soubojově nestíhali. Z toho plynulo, že domácí měli odražené míče a byli drobátko lepší. Ale jeli jsme do Karviné bodovat, což se nám podařilo, takže jsme spokojeni.

Minulý týden po odvolaném trenéru Ivanu Kopeckém vaše mužstvo převzali Alois Grussmann a Josef Dvorník. Změnila se atmosféra v týmu?

Vždycky, když přijde jiný trenér, je to impulz. Všichni hráči chtějí ukázat, že patří do základní sestavy. Výhoda Pepy je, že ještě nedávno hrál, takže ví, jak se cítíme v tréninku, kdy jsme unaveni. Jeho tréninky mají hlavu a patu.

Takže Dvorník vede přípravu?

Ano, Lojza (sportovní manažer Alois Grussmann – pozn. red.) na trénincích také bývá, ale nechává je na Pepovi a spíše mu radí zpovzdálí.

Je Josef Dvorník útočnější než byl Ivan Kopecký?

Na tom, že byl jako hráč stoper, vyznává ofenzivní styl, což se nám líbí. Myslím si, že do toho vstoupil dobře a můžeme být úspěšní.