Opavský Hošek o boji o záchranu: Tým je zkušený a psychicky jsme odolní

Jak náročné pro vás bylo po dlouhé době naskočit do základní sestavy?

Nebyl to žádný problém. Připravoval jsem se normálně, jako bych měl hrát každý třetí den. Byl jsem připravený. Jen jsem čekal na příležitost a jsem rád, že jsem ji dostal.

Opava vs. Příbram Online reportáž v neděli od 14:30

Nervózní jste nebyl?

Ne. Už mi není osmnáct. Převládala natěšenost.

Opava dala ve 32 zápasech ligy jen sedmnáct gólů, což je nejméně ze všech prvoligových celků. Neměli byste být ve hře dopředu odvážnější?

To si můžeme říkat po každém zápase, ale některé kluky svazuje nervozita, důležitost utkání. V naší hře je spousta nepřesností. Ale víme, že se musíme více tlačit dopředu a hlavně dávat branky.

O udržení nehrajete poprvé. Jak vidíte opavské šance?

Nechci nic zakřiknout, ale náš tým je zkušený a psychicky jsme odolní. To bude v těch zbývajících zápasech hlavní. Nepůjde o nějakou krásu, ale o to, kdo na tom bude lépe psychicky.

Teď hostíte Příbram, s níž se přetahujete o předposlední příčku. Nyní jste se dostali před ni. Může to být před vzájemným zápasem vaše výhoda?

Na jednu stranu to pro nás může být psychická podpora, jenže každý zápas je jiný. Podstatné je, že hrajeme doma. Poženeme se za vítězstvím, to utkání musíme zvládnout.

Bude to rozhodující utkání?

Je to nejbližší zápas... Ale asi jo, i když pak nás čekají ještě dvě kola. Každý bod bude důležitý. Uvidíme na konci.