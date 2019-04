Opavští fotbalisté se v Příbrami musejí obejít bez dvou opor

A o stejný počet bodů jsou před čtrnáctou Příbramí, na jejímž hřišti nastoupí dnes od 18.00 ve 27. kole.

„Chceme z toho konce vypadnout, ať jsme co nejdříve zachránění a máme klid,“ řekl opavský záložník Bronislav Stáňa.

Připustil, že boj o desítku je stále reálný. „Když někdo uklouzne a my někde urveme tři body, může tabulka vypadat úplně jinak. Ale rozhodovat se bude do posledního kola, takže raději na nic moc kolem nekoukáme. Teď nás čeká Příbram a na tu jsme se celý týden připravovali,“ prohlásil Stáňa.

Příbram vs. Opava Výkop: dnes v 18.00 na stadionu Na Litavce v Příbrami. Rozhodčí: Královec – Nádvorník, Hájek. Minulé utkání: 0:5. Předpokládané sestavy

Příbram: Kočí – Nový, Chaluš, Kingue, Jablonský – Hlúpik, Soldát, Tregler, Voltr – Matoušek – Fantiš.

Opava: Fendrich – Hrabina, Simerský, Svozil, Helebrand – Zavadil, Schaffartzik – Jurečka, Janetzký, Zapalač – Juřena.

Opavský trenér Ivan Kopecký připustil, že se o útoku na „desítku“ v týmu baví. „Věřím, že nám minulé vítězství nad Duklou (2:0) zvedne sebevědomí,“ podotkl Kopecký. „Ale před námi je ještě spousta zápasů, pořád je ve hře dost bodů, takže nemáme vyhráno.“

Los Opavané nemají špatný. Po Příbrami hostí Olomouc, hrají v Ostravě s Baníkem a v posledním kole základní části přivítají Spartu Praha.

„V Příbrami nás nečeká nic lehkého a ani derby s Baníkem nebude snadné. Také se jim nedaří, takže potřebují doma urvat tři body,“ řekl Bronislav Stáňa. „Každý zápas teď bude na krev. A každý bude jezdit po prdeli, aby vyhrál.“

V dnešním střetnutí se Slezský FC musí obejít bez obránce Jana Žídka, jehož sudí Orel v minulém kole po dvou žlutých kartách vyloučil, i bez svého nejlepšího střelce Tomáše Smoly. Ten nesmí hrát kvůli čtyřem žlutým kartám.

„Nemám strach, v tomto kádru každý maká na sto procent,“ prohlásil opavský kapitán Jan Žídek.

„Budeme si muset poradit bez nich. Příležitost dostanou další hráči,“ uvedl trenér Kopecký. Připomněl, že sestavu museli řešit, i když byl zraněný krajní obránce Matěj Hrabina. Ten se v minulém kole do sestavy vrátil.

„Jeho návrat mě těší,“ řekl Kopecký. „Málokdo si uvědomuje, že se před svým zraněním dostal do formy a pro nás byl stěžejní hráč na pravé straně. Zaskakoval tam za něj Honza Schaffartzik, ale nebyl to jeho post. Proti Dukle bylo na Matějovi vidět, že mu ke konci docházely síly, ale věřím, že bude šlapat a zápas od zápasu se lepšit.“

Do základu by se měl vrátit Stáňa, který minule šel do hry až v 70. minutě. „Ze začátku minulého týdne jsem měl menší zdravotní problémy a Jurec (Jurečka) to na pravé straně zvládl famózně,“ ocenil spoluhráče Bronislav Stáňa. „Je jen dobře, že máme takovou konkurenci z levé i pravé strany, že se tam tak bijeme o místo. Je to super i pro trenéra, že má zamotanou hlavu, koho postavit. A minule s Jurcem udělal dobrý tah.“