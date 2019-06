Opavští fotbalisté věří, že zastupitelé klub opět podpoří

Nyní doufají, že příští týden v pondělí jim tuto cifru schválí zastupitelé města, které je vlastníkem klubu.



„Nerad bych spekuloval, ale vnímáme to pozitivně, že podporu mít budeme,“ řekl místopředseda představenstva SFC Opava a opavský radní Michal Kokoška.

Optimistický je i proto, že zastupitelé už na jaře klubu pomohli mimořádnou dotací 24 milionů korun, aby Slezský FC uhradil dluhy mimo jiné hráčům a zaměstnancům, jelikož byl na hraně insolvence. „Momentálně máme vše splaceno, nic nedlužíme,“ tvrdí Kokoška.

„Do klubu bych ani nevstoupil, kdyby nebyly karty jasně vyložené na stole. Budeme se s městem snažit posunout klub dopředu,“ řekl Petr Machovský, který je novým výkonným ředitelem klubu. Kvůli tomu se vzdal postu šéfa třetiligového Dolního Benešova.

Machovský chce především uklidnit situaci kolem Slezského FC, plánuje i setkání s fanoušky, kteří mají výhrady vůči některým zástupcům klubu, mimo jiné někdejšímu rozhodčímu Andreasi Drastíkovi.

„Jsem tu od toho, abych garantoval komfortní prostředí pro zaměstnance klubu. Mají ode mne plnou důvěru,“ prohlásil Petr Machovský. „Rád bych pomohl k tomu, aby město pro klub našlo dlouholetého silného partnera.“

Moc času poskládat mužstvo pro příští sezonu Opavští nemají. Případné posily mohou přivést, až pokud zastupitelé v pondělí posvětí rozpočet.

„S hráči už jednáme, ale finální fáze přijde po desátém červnu, po zastupitelstvu,“ uvedl generální manažer Alois Grussmann. „Nedovedu si představit, že by zastupitelé rozpočet neodsouhlasili, byť ta možnost je. Ale osmdesát procent hráčů zůstává, mají smlouvy. Potřebujeme kádr doplnit o tři čtyři kluky. Dalšími budou naši talentovaní fotbalisté. Ostatně v posledním kole proti Bohemce nastoupilo sedm našich odchovanců, a to je už velká síla.“

Jisté jsou zatím odchody útočníka Tomáše Smoly zřejmě do Baníku a obránci Marko Radičovi skončila smlouva. Hovořilo se i o možném odchodu stopera Jaroslava Svozila. „Žádná nabídka není. Kdyby byla, budeme jednat, ale muselo by to být ku prospěchu Jardy, ale i klubu,“ řekl Grussmann. „Změny budou v realizačním týmu, ale ne na trenérských postech.“