Opavský záložník Zapalač: Potřebujeme vítěznou sérii

A určitě je důležité, že jste po 327 minutách dali gól, že?



Konečně jsme to protrhli, protože čekání bylo dlouhé a frustrující.

Jak těžkých bylo posledních dvacet minut, kdy vás Olomoučané pořádně mačkali?

Museli jsme se zatáhnout, protože jsme nechtěli vzadu nechat nějaké díry. Každý z nás si musel hlídat protihráče. A ke konci nás zachránil Vilda (brankář Fendrych), když chytil obrovskou šanci.

Můžete myslet na možnost, že se vyhnete baráži?

Teď asi ne. Hlavně jsme rádi, že máme po dlouhé době tři body. Jedeme dál. Spíše se díváme na to, abychom do nadstavby šli s co největším počtem bodů.

Ale přiblížili jste se týmům na mimobarážových příčkách.

Pořád to je hratelné, ale potřebujeme nějakou vítěznou sérii. Může to být nějaký začátek, jenže teď jedeme do Liberce, kde se těžko vyhrává. Důležité bude zvládnout další domácí zápas s Karvinou. Výhra nad Olomoucí je první krok, ale nemůžeme mít hlavy v oblacích.