Byli jsme jako chcíplé slepice, mrzelo opavského trenéra Kováče

V záchranářském souboji dvou nejhorší celků soutěže v sobotním 19. kole doma s Příbramí remizovali 0:0.

Souhrn 19. ligového kola

„Minulé domácí zápasy s Brnem (0:2) a Příbramí jsme měli zvládnout. Nemohu říct, že bychom propadli, ale ze dvou utkání s našimi konkurenty o udržení máme jeden bod...,“ řekl opavský trenér Radoslav Kováč. „Všichni umíme počítat. Je to strašně málo.“

Opavskému trenérovi chybělo ve hře jeho mužstva více emocí. „Byli jsme jako chcíplé slepice,“ povzdechl si. „Byla tam malá touha urvat výhru. A ve druhém poločase nám chyběla i větší kreativita. Máme Páťu Hellebranda, Christa Tiéhiho, kteří umějí hrát jeden na jednoho. I Neša (Nešický). Ale špatné výsledky máme v hlavách. Jako bychom se báli vyhrát. Ta remíza nic neřeší.“

Opavský Aleš Nešický se snaží obejít bránícího Mihaila Cmiljanoviče z Příbrami.

Trenér Kováč proti Příbramským na poslední půlhodinu poslal do hry vysoké útočníky Čvančaru a Smolu. „Naše hra trochu upadala, nevytvářeli jsme si moc šancí, takže jsme tam dali vysoké útočníky,“ uvedl kouč. „Chtěli jsme, aby na ně před branku lítalo co nejvíce centrů, ale moc jsme jich neměli. Místo abychom centrovali, tak to obehráváme.“

Opavští zjednodušili hru, ale míč do branky neprotlačili. Velkou příležitost měl Didiba, jehož střelu brankář Kočí v pádu vyrazil. „Na jejich vysoké útočníky jsme se připravovali,“ řekl příbramský trenér Pavel Horváth. „Proto šel do hry Steve Kingue, který měl vyztužit prostředek a trochu posbírat odražené míče. Nastoupil prvně, jsme s ním spokojeni.“

Horváth podotkl, že je divné, když Opavští nedávají góly, byť mají v útoku nadstandardní hráče. „Kovy má útočnou trojku typologicky hodně podobnou,“ poukázal na Dediče, Čvančaru a Smolu.

„Tím, jak Opavští hráli jednodušeji, měli odražené míče, které jsme nepokryli. Ale zvládli jsme to a žádný smolný gól jsme na konci nedostali,“ ulevil si příbramský brankář Ondřej Kočí, který vychytal desátou nulu ve své kariéře.

První čisté konto má opavský brankář Tomáš Digaňa, který v lize nastoupil úplně poprvé.

„Tomáš vypadá dobře a k tomu jsme chtěli dát mužstvu impulz,“ řekl Radoslav Kováč. „Vildu (Fendricha) jsme nestáhli kvůli tomu, že by chyboval, ale dostáváme moc gólů. Něco jsme museli změnit.“

Digaňa čekal, že ho protivníci při jeho premiéře zasypou střelami, že na něj budou dotírat. Leč hosté ani jednou nevystřelili přímo na branku a jen zoufale bránili. „Ale naši chalani podali v obraně výborný výkon, hodně mi pomohli,“ řekl Tomáš Digaňa.

„Viděli jsme, že nastoupil mladý brankář, ale hodně jsme kazili. Mít více klidu a odvahy, mohli jsme ho prověřit více. Tak neměl ani jeden zákrok,“ prohlásil Pavel Horváth.