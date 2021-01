Opavské čekání na prvoligový gól se protáhlo už na 325 minut

„Předvedená hra může být jaká chce, ale fotbal je o gólech, o tom, jak jsou hráči před brankou soupeře důrazní. A to jsme nebyli,“ povzdechl si opavský trenér Alois Skácel.

Brankář Slezského FC Vilém Fendrich si zimní posílení mužstva pochvaluje. „Složení týmu vypadá dobře, posílili jsme solidně. Kluci, kteří přišli, by nám mohli hodně pomoci, ale musíme dávat góly... To je jednoduché,“ prohlásil Fendrich.

V čem je problém? „Mezihra je dobrá, jak se dostáváme před branku. Předfinální fáze je určitě lepší než na podzim, ale na posledních dvaceti metrech nejsme tak dobří a efektivní, jak bychom potřebovali,“ odpověděl gólman. Dodal, že gól by mužstvu pomohl hlavně psychicky.

Odmítl, že by s příchodem tolika nových hráčů byla na hřišti horší komunikace. „Noví kluci do týmu zapadli rychle, vše si sedlo dobře. Ale je jasné, že nemůžeme čekat, že nám to bude hned od prvního zápasu šlapat.“