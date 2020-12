Fotbalisté Olomouce znovu pykali v závěru duelu s Příbramí za zbabělost

Hroťák Voltr z těžkého úhlu odcentroval přes sigmáka Hubníka, střídající Antwi se trhl na přední tyč před Látala mladšího a zblízka hlavičkou spustil příbramské křepčení. Zato olomoucký brankář Aleš Mandous si ulevil sprostým slovíčkem, jež se rozléhalo prázdným Androvým stadionem. Tohle je pro Hanáky tuze frustrující!

Jen považte: kdyby zvládli poslední dva závěry dohrát lépe, měli by o čtyři body víc a přeskočili by i druhou Spartu. „Cítíme, že jsme v tabulce vysoko, chtěli jsme vyhrát, abychom se dotáhli ještě výš. Bohužel se nám to zase nepovedlo,“ litoval záložník David Houska, autor proměněné penalty. „Podruhé v řadě nejsme schopní dohrát v podstatě vyhraný zápas.“

Jistě, kdyby je ve fotbale platné asi jako kdekoli jinde, ale stejně laciné ztráty připomínající Olomouci minulou sezonu musí zamrzet.



„Neskutečně nás to štve,“ kývne Houska. „S Pardubicemi to bylo posledních pět vteřin, teď poslední tři minuty. Aspoň jeden takový zápas musíme dohrát.“

Štve to tím spíš, že si za to mohou hráči v modrých dresech sami. Ve vší úctě k síle soupeřů, tohle nebylo ani tolik o nich, jako spíš o tom, že Sigma vyklidila pozice a místo toho, aby se pokusila tápající soky dorazit druhou brankou, čekala na konec.

Trenér Radoslav Látal posílal na hřiště defenzivní hráče za ofenzivní: Nešpora nahradil stoper Beneš, podhroťáka Chytila brousek Breite. Strach se zle nevyplatil. „Nevím, jestli to bylo o strachu,“ namítl Houska. „První poločas jsme byli jednoznačně lepší, druhý už Příbram neměla co ztratit, zkusila hrát a hrála dobře. Vytvořila si gólovky. Měli jsme problém udržet jednoduché míče a z toho pramenil tlak.“

Látal zpozoroval: „Soupeř předsunul obranu, začal presovat, ztratili jsme střed pole, kde jsme prohrávali souboje, a z toho měli šance.“

Pokud by však střídající útočník Olomouce Zifčák využil kontr, když po krásné kolmici Breiteho utíkal na bránu, mohlo být hotovo, jenže trefil jen gólmana Kočího.

A tak se zase potvrdilo, že Sigma na příbramského outsidera z nějakého důvodu neumí: podeváté z deseti posledních zápasů s ním ztratila body. „V posledních minutách jsme ztratili čtyři body. Musíme něco změnit, protože naše hra teď není dobrá,“ uvědomuje si Látal.



Jeho tým přitom v první půli nepůjčil mdlé Příbrami téměř míč, ale postupný útok se příliš nedařil a ani nákopy stoperů Hubníka s Poulolem nepomáhaly.

Penaltový faul Nového se jevil jako vysvobození. Příbramský kouč Pavel Horváth se mohl v teplákové mikině ukřičet. Ještě větší virvál spustil nejspíš v šatně. „To nevím. Zažil jsem větší,“ povídal. Snažil se mančaft probudit, neboť podával sotva druholigový výkon a nenavázal na vítězství nad Mladou Boleslaví. „Byla to od nás všech v první půli velká katastrofa,“ uznal Voltr.

Pomohlo až netradiční čtvero střídání v 73. minutě. Mimo jiné do akce Horváth vypustil Antwiho.

Ještě předtím dal však domácím dvě varování aktivní Voltr: nejprve z voleje těsně minul branku, pak ji trefil až moc přesně, když tečoval zblízka střelu Folprechta do tyče.

Znovu se klamavým pohybem ve vápně dostal přes Hubníka.

Ani to však Olomouci nestačilo. „Vyrovnání viselo ve vzduchu,“ lebedil si Horváth. „První poločas byl ještě v pořádku, ale pořád nám chybí zakončení, nejdeme do vápna v dostatečném počtu. Druhý poločas jsme hráli velice špatně. Příbram přidala, dokonce nás i přestřílela. Teď je náš největší problém dostat se do šance,“ vidí Látal.

Nezamává druhý kolaps se sigmáky? „Aby to s námi zamávalo, nebo abychom se báli jet do Teplic, to přece nepřichází v úvahu,“ odmítá rázně Houska.

Ráznost však musí Sigma zase předvádět na hřišti.