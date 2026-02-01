Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Slovácko - Baník, souboj ve spodku tabulky. Kdo se odlepí?

Autor: ,
Sledujeme online   12:45
Mají stejně bodů i inkasovaných gólů. Navíc uzavírají ligovou tabulku. Ve dvacátém kole české nejvyšší soutěže hrají fotbalisté Slovácka i Baníku proti sobě. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13 hodin.

Ostravští fotbalisté Ladislav Almási a David Lischka (zleva) naskakují na centr Daniela Holzera v utkání proti Slovácku. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Na jaře mají jasný úkol – vyhnout se bojům o záchranu a přímému sestupu, který čeká na posledního.

Baník zakončil podzimní část porážkou 1:4 s Pardubicemi, v přípravě porazil srbský Javor 2:0, podlehl 2:3 kosovské Prištině, zdolal 3:0 kazachstánské Aktobe a na závěr padl 2:3 s polskou Lodží.

To Slovácko mělo přípravu úspěšnější, ze čtyř soubojů nezvládlo pouze jediný, když hned v úvodu nestačilo na slovenskou Skalicu (1:2). Pak porazilo 1:0 srbské Čukarički, 2:1 maďarský Honvéd a stejným výsledkem makedonský Sileks. Ligový podzim uzavřelo porážkou 0:1 s Teplicemi.

Baník se Slováckem se potkaly naposledy na konci srpna, slezské mužstvo zvítězilo 2:0.

1. 2. 2026 13:00
Slovácko : Ostrava 0 : 0
()
Sestavy:
M. Heča - M. Rundič, A. Stojčevski, J. Mulder - D. Tetour, M. Šviderský, M. Havlík, P. Reinberk - M. Petržela, V. Daníček, P. Blahút
Sestavy:
M. Jedlička - M. Rusnák, O. Kričfaluši, M. Chaluš, H. Kante - J. Boula, D. Planka, M. Kohút, V. Jurečka, D. Holzer - A. Gning
Náhradníci:
P. Ndubuisi, . Ouanda, P. Juroška, F. Vaško, R. Horák, D. Barát, A. Marinelli, A. Urban, M. Krmenčík, G. Ndefe
Náhradníci:
M. Havran, D. Owusu, J. Pira, F. Šancl, A. Bewene, M. Frydrych, V. Budinský, S. Plavšič, D. Buchta, K. Pojezný
20. kolo

21. kolo

Kompletní los

19. kolo

20. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
15. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
