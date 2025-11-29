Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Slavia - Slovácko, do základu se vrací Holeš, hrají i Jelínek či Bořil

Sledujeme online   17:07
První proti předposlednímu. Slávističtí fotbalisté v 17. kole Chance ligy hostí Slovácko, utkání můžete od 18.00 sledovat v online reportáži.

Momentka z ligového utkání mezi Slavií a Slováckem. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Slavia, která v úterním domácím duelu Ligy mistrů remizovala s Bilbaem 0:0, na Slovácko dlouhodobě umí. V lize s ním neprohrála 14 zápasů v řadě a nebodovala s ním v jediném z minulých 24 utkání.

Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Staněk – Holeš, Chaloupek, Zima – Douděra, Jelínek, Sadílek, Bořil – Provod, Chorý, Chytil.

Tým z Uherského Hradiště v minulém kole při premiéře trenéra Romana Skuhravého zdolal nováčka Zlín 2:0 a přenechal poslední místo Ostravě. Venku v nejvyšší soutěži nevyhrál už 16 utkání.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 16 10 6 0 32:12 36
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
6. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 16 7 5 4 31:22 26
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 16 5 4 7 14:19 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
13. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
15. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
16. 1. FC SlováckoSlovácko 16 2 5 9 8:21 11
Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Zlín - Karviná 1:3. Hosté vyhráli počtvrté z posledních pěti zápasů a jsou teď čtvrtí

Sebastian Boháč z Karviné (vlevo) a Lukáš Bartošák ze Zlína svádí vzdušný...

Kromě výbuchu s Libercem zažívají karvinští fotbalisté po trenérské výměně tuze povedené týdny. V sobotu svoji formu demonstrovali i na půdě Zlína, kde po gólech Krčíka, Samka a Boháče zvítězili 3:1....

29. listopadu 2025  14:51,  aktualizováno  17:25

ONLINE: Hradec - Jablonec 2:0. Oba góly dal Slončík, dvakrát potrestal chyby hostů

Aktualizujeme
Tom Slončík (Hradec Králové) slaví se spoluhráči po gólu v 54. minutě proti...

Dvě hrubky v defenzivě stály fotbalisty Jablonce lepší výsledek na půdě Hradce Králové. Domácí v sedmnáctém kole Chance Ligy v sobotu triumfovali 2:1, oba zásahy obstaral po změně stran Tom Slončík....

29. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  17:01

ONLINE: Manchester City vede s Leedsem, do akce pak jde Tottenham

Sledujeme online
Joško Gvardiol z Manchesteru City slaví gól na 2:0 v utkání proti Leedsu.

Pět zápasů 13. kola nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Od 16 hodin hraje Manchester City na Leedsu a také zbylí dva nováčkové Sunderland a Burnley. V 18.30 pak nastoupí Newcastle proti...

29. listopadu 2025  15:50

ONLINE: Ostrava - Dukla 3:1. Baník zlomil prokletí, po pěti porážkách v lize zvítězil

Aktualizujeme
Ostravští fotbalisté Jiří Boula, Ondřej Kričfaluši a Matěj Chaluš (zleva)...

Pět ligových zápasů čekali fotbalisté Baníku Ostrava nejen na bod, ale také na vstřelený gól. V sobotu mizérii prolomili, na domácím hřišti porazili Duklu Praha jasně 3:1, postupně se trefili...

29. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  15:43

Kliment změnil agenta a zůstává v Sigmě. Olomouc si také pojistila trio odchovanců

Jan Kliment z Olomouce s medailí z poháru.

Před pár týdny si našel nového agenta a dnes už má v kapse novou smlouvu. Nejlepší střelec uplynulého ročníku fotbalové Chance Ligy Jan Kliment prodloužil kontrakt v Olomouci, na Andrově stadionu se...

29. listopadu 2025  11:35

Kdo za něj dá peníze? Sigma. A sázka na Ghaliho se začíná vyplácet

Ahmad Ghali z Olomouce, autor dvou gólů.

Když v létě posílil fotbalovou Sigmu z Liberce, mnozí si klepali na čelo. Ne snad, že by nigerijský křídelník Ahmad Ghali neměl kvalitu. Ale opravdu má cenovku takřka padesát milionů korun?

29. listopadu 2025  9:59

Kubáň: Ústí už má výrazně vyšší cenu. Kluby začínají být nedostatkové zboží

Ústí nad Labem, 27. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Sokol Brozany, třetí...

Přes bujná poprsí moderátorek to možná není vidět, ale ústecký fotbal dál sílí. Zevnitř. Staví skautingové oddělení, chystá postupný facelift kádru, řeší mládež i Městský stadion, aby vyhovoval...

29. listopadu 2025  9:34

České fotbalistky v přípravě prohrály se Srbskem, rozhodla Damnjanovičová

Chomutov, 12. 07. 2024, kvalifikace mistrovství Evropy žen ve fotbale Česko -...

České fotbalistky na přípravném kempu v Turecku podlehly Srbsku 0:1. V 16. minutě rozhodla jediným gólem Jovana Damnjanovičová z Bayernu Mnichov. Se stejným soupeřem se svěřenkyně trenérky Jitky...

28. listopadu 2025  15:37

Mimořádně úspěšný český týden, Poláci ale koeficient stáhli. Co šance na postupy?

Angelo Preciado ze Sparty právě vstřelil gól na hřišti Legie. Spolu s ním slaví...

Šance na udržení desátého místa v žebříčku národních koeficientů, tedy zaručeného přímého postupu do Ligy mistrů pro šampiona domácí soutěže, opět vzrostly. České fotbalové kluby mají za sebou velmi...

28. listopadu 2025  14:35

Razie v Dynamu. Policie vyslýchala kvůli vízům pět fotbalistů, zjistila tři pochybení

Souboj v utkání třetího kola českého poháru mezi Českými Budějovicemi a Baníkem...

Fotbalové České Budějovice řeší potíže zahraničních hráčů. Hned pět jich ve čtvrtek vyslýchala cizinecká policie kvůli jejich dokumentům k pobytu v České republice, u tří zjistila pochybení. Klub se...

27. listopadu 2025  21:36,  aktualizováno  28. 11. 13:02

Dostal kelímkem, s krvavým šrámem pak Malen rozhodl. Fandy Bernu krotila policie

Donyell Malen s krvavým šrámem na hlavě.

Nizozemský útočník Donyell Malen byl hrdinou Aston Villy v dalším vítězném zápase v Evropské lize. Poté, co dal fotbalistům Young Boys Bern ve čtvrtek večer první gól, při oslavě u tribun jej zasáhl...

28. listopadu 2025  12:20

