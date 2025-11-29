ONLINE: Slavia - Slovácko, do základu se vrací Holeš, hrají i Jelínek či Bořil

Slavia, která v úterním domácím duelu Ligy mistrů remizovala s Bilbaem 0:0, na Slovácko dlouhodobě umí. V lize s ním neprohrála 14 zápasů v řadě a nebodovala s ním v jediném z minulých 24 utkání.
Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Staněk – Holeš, Chaloupek, Zima – Douděra, Jelínek, Sadílek, Bořil – Provod, Chorý, Chytil.
Tým z Uherského Hradiště v minulém kole při premiéře trenéra Romana Skuhravého zdolal nováčka Zlín 2:0 a přenechal poslední místo Ostravě. Venku v nejvyšší soutěži nevyhrál už 16 utkání.