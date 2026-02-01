ONLINE: Karviná - Plzeň, hosté jdou do ligy po pohárových bitvách

Už vědí, že se na konci února dvakrát utkají s řeckým Panathinaikosem o osmifinále pohárové soutěže číslo dvě.
Než k tomu dojde, chce Plzeň vylepšit své postavení i v domácí soutěži, kde na lídra Slavii ztrácí třináct bodů a je čtvrtá. Úplně stejně je na tom i Karviná, která má po devatenácti zápasech shodně 32 bodů a jen o něco horší skóre.
Navíc jde o pikantní souboj pro plzeňského trenéra Martina Hyského, který ve Slezsku ještě na startu sezony působil.
Předchozí střet obou celků v srpnu zvládla lépe Plzeň (2:1).
Ta před startem jarní fáze hrála už dva ostré zápasy. Nejdřív remizovala 1:1 s Portem a poté zvítězila 1:0 v Basileji. Karviná v přípravě ze čtyř utkání vyhrála dvě, nad Nyíregyházou (5:1) a Opavou (3:1).