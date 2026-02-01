ONLINE: Karviná - Plzeň, hosté jdou do ligy po pohárových bitvách

Chance Liga 2025/2026

Vydřeli postup do play off Evropské ligy, teď po dvou pohárových zápasech vstupují i do české nejvyšší soutěže. Plzeňští fotbalisté ve dvacátém kole hrají v Karviné. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15:30.

Karvinský Rok Štorman střílí gól Plzni po kvalitní práci spoluhráče Emmanuelu Ayaosiho, bránící Jan Paluska (vlevo) a Lukáš Červ přišli pozdě. | foto: ČTK

Už vědí, že se na konci února dvakrát utkají s řeckým Panathinaikosem o osmifinále pohárové soutěže číslo dvě.

Než k tomu dojde, chce Plzeň vylepšit své postavení i v domácí soutěži, kde na lídra Slavii ztrácí třináct bodů a je čtvrtá. Úplně stejně je na tom i Karviná, která má po devatenácti zápasech shodně 32 bodů a jen o něco horší skóre.

Navíc jde o pikantní souboj pro plzeňského trenéra Martina Hyského, který ve Slezsku ještě na startu sezony působil.

Předchozí střet obou celků v srpnu zvládla lépe Plzeň (2:1).

Ta před startem jarní fáze hrála už dva ostré zápasy. Nejdřív remizovala 1:1 s Portem a poté zvítězila 1:0 v Basileji. Karviná v přípravě ze čtyř utkání vyhrála dvě, nad Nyíregyházou (5:1) a Opavou (3:1).

Chance Liga 2025/2026
1. 2. 2026 15:30
Karviná : Plzeň 0 : 0
()
Sestavy:
Sestavy:
Náhradníci:
Náhradníci:
MFK Karviná - FC Viktoria Plzeň

1. 2. • 15:30 • Městský stadion Karviná, Karviná-Ráj

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 20 3 6 11 14:27 15
15. 1. FC SlováckoSlovácko 20 3 6 11 13:27 15
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
