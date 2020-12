Vaněk režíroval obrat: Osvobodil jsem se, pod Machálkem to nebylo ono

Před proměněnou penaltou v 85. minutě si brněnský záložník Ondřej Vaněk nechal vyměnit míč, protože ten, který vzal do ruky prvně, se mu zdál moc měkký.

Pak pevnějším balonem suverénně zavěsil na opačnou stranu, než šel gólman.

„Ohromně jsem si věřil. Už od včerejška,“ chrlil ze sebe úspěšný exekutor.

Sebedůvěru ukázal ještě názorněji o pět minut později. Před pokutovým územím se chystal na přímý kop, proti sobě měl zeď a na noze šanci rozhodnout zápas, v němž Zbrojovku po rychlém odvolání trenéra Miloslava Machálka poprvé vedl Richard Dostálek.

Kdo by mu nechtěl zajistit vítěznou premiéru?

Zvlášť když Zbrojovka od 76. minuty prohrávala 0:1 a její výkon měl k ideálu daleko.

Jenže Vaněk místo střely rozehrál signál do strany na volného Adama Fouska, který brněnskou výhru vystřelil.

„Bránící hráč před Fousem se pořád díval jen na svého gólmana, o Fousovi nevěděl. Každý si myslel, že budu střílet, já jsem si to myslel taky. Pak jsem se rozhlédl, a říkám si, ty jo, podívej se, on (Fousek) je tam úplně sám. Jsem strašně šťastný, že to takhle dopadlo,“ vyprávěl bývalý reprezentant v euforii.

O tom, jak velké zadostiučinění prožíval, není potřeba se bavit.

Vaněk, nejlépe placený hráč Zbrojovky, toho na podzim strávil víc na lavičce a na tribuně, případně na lékařských a kondičních testech, než na trávníku při zápasech.

Herně se mu nedařilo a vnitřně v něm bublalo rozčarování.

„Ondra je součást týmu. Nikdo se po něm nevozí, nikdo ho nedusí. Je to jenom na něm,“ říkal o svéhlavém fotbalistovi trenér Machálek.

Čekalo se, co po jeho odvolání bude, a bylo překvapením, že i v Dostálkově sestavě (jinak poměrně hodně přestavěné) začínal Vaněk zápas proti Slovácku mezi náhradníky.

To se ale změnilo už v 10. minutě, kdy se v brněnské záloze zranil Adrián Čermák. Vaněk se kvapně ustrojil a už pelášil na svoje místo na hřišti.

„Měli jsme scénář, jak do hry vstupovat střídáním. Ondra věděl, že dostane prostor. Přišlo to vinou zranění dřív, než jsme čekali a než jsme chtěli. Zvládl to, přistoupil k tomu velice zodpovědně, a po zásluze byl odměněn. Dal branku a potom vymyslel nadstavbu při zakončení trestného kopu,“ hodnotil výkon 30letého hráče trenér Dostálek.

To, co Vaněk předvedl při vítězné akci zápasu, překvapilo i jeho.

„Z této pozice jsme rozehrání v plánu neměli. Ale kluci v šatně mi pak říkali, že Adam (Fousek) tam byl úplně volný, a že to vymysleli na poslední chvíli,“ podotkl nový trenér Zbrojovky.

Během pěti minut v koncovce důležité bitvy Vaněk názorně předvedl, jaké zápasy kolikrát hráči jeho střihu hrávají. Do dění se dostával s blížícím se koncem duelu stále víc, zahrával rohové kopy a standardky z pole, i podavače míčů burcoval k rychlejšímu servisu.

„Ze mě to obrovsky spadlo. Teď se cítím velice dobře, už od úterý jsem tak cítil,“ řekl ve vztahu ke změně na trenérském postu u brněnského celku.

„Jsem strašně rád, že jsem dal gól. Pomohl jsem mužstvu a pro mě je to obrovské zadostiučinění. Pod trenérem Machálkem to nebylo dobré, nebudu lhát. Osvobodil jsem se, doufám, že Brnu pomůžu, jak je v mých silách, a zachráníme tady ligu. Šance tam je. Od začátku jsem byl přesvědčený, že máme kvalitní mužstvo. Teď to chce potvrdit příští kolo v Teplicích,“ pronesl.