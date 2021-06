Smetanu posily nezklamaly: Lischka nám pomůže, o Almásiho se budeme moci opřít

„Na hře se projevila velká tréninková zátěž prvního týdne. Do utkání jsme šli z tvrdé kondiční zátěže,“ uvedl ostravský trenér Ondřej Smetana. Kvůli lehčím zraněním mu chyběli David Buchta a Ondřej Chvěja. „V pondělí by se ale měli znovu zapojit do přípravy,“ řekl Smetana.

Ocenil už jisté posily, obránce Davida Lischku a útočníka Ladislava Almásiho. „David sice dlouho nehrál, ale ukázal, že když bude pracovat, tak nám pomůže. Laco už během týdne prokazoval, že se o něj budeme moci opřít.“

Smetana dal příležitost i mladíkům, obráncům Romanu Zálešákovi a Jaroslavu Harušťákovi. „Pro ně to po té náročné přípravě bylo obzvlášť náročné,“ podotkl.

Jen dva dny s týmem vydržel testovaný nizozemský křídelník Sherwin Seedorf, který odehrál druhý poločas. „Čekali jsme od něj více, ale především potřebujeme jiný typ hráče,“ prohlásil Ondřej Smetana.

Zatímco Ondřej Chvěja, Denis Granečný, Roman Potočný a Muhamed Tijani, kteří se vrátili z hostování, bojují o místo v kádru, Rudolf Reiter bude i v příští sezoně hostovat. Vyměnil Brno za Zlín, kam už dříve přestoupili Martin Fillo a Robert Hrubý. „Zlín má navíc v případě zájmu na Reitera předkupní právo,“ podotkl ostravský sportovní ředitel Alois Grussmann.