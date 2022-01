Lischka, nebo Sor? Chci oba, říká trenér ostravských fotbalistů Smetana

„Každopádně jsme rádi, že jsme jejich příchody dotáhli. Teď hlavně čekáme, co bude s Davidem Lischkou.“

Toho si z hostování stáhla Sparta. Věříte, že se vrátí?

Věřím. Rozhodně o něj dál usilujeme, aby nám i na jaře pomohl.

I za cenu, že byste do Sparty pustili krajního záložníka Yira Sora?

Nevím, co já bych k tomu mohl říct... Sor ale pomáhá Baníku víc a víc, takže jako trenér si jej přeju mít v týmu co nejdéle a pracovat na něm, zlepšovat ho. David má zase obrovský vliv na posun mužstva.

Pokud byste si měl vybrat stopera Lischku, nebo rychlíka Sora, jak by to dopadlo?

Každý úspěšný tým musí mít dobrou defenzivu. David je prověřená kvalita vzadu. Ze Sora se ale stává výjimečný a zajímavý fotbalista, který mám pomohl v tolika zápasech. Když budeme trpěliví, bude se ukazovat dál. Má něco jiného, než ostatní hráči a neznám trenéra, který by o někoho takového chtěl přijít. Kdybyste mě přitlačili ke zdi, tak se do poslední chvíle budu odpovědi vyhýbat, protože chci oba.

Mohl by Chlumecký nahradit Lischku?

Martina jsme řešili ještě před tím, než nastala situace okolo Davida. Na levé straně máme Jirku Fleišmana a Davida, ale potřebovali jsme tam zvýšit konkurenci, mít více variant. Martin je ještě relativně mladý, ověřený, tak s ním chceme pracovat. Má předpoklady dál se zlepšovat a být lepší než v Teplicích.

Hledáte dalšího stopera?

Pracujeme na tom bez ohledu, zda David odejde. Velice zajímavý je Alexander Mojžíš (obránce Ružomberka – pozn. red.), s kterým by také stálo za to pracovat. Je využitelný na levém kraji obrany i zálohy i jako levý stoper.

Doporučil vám ho i váš slovenský útočník Ladislav Almási?

Ano, i on.

Ostatně o Almásiho je zájem...

Pokud jde o mě, je neprodejný.

V čem vidíte sílu Šimona Falty?

Obrovská je jeho variabilita, má i velké zkušenosti. Po fyzických testech jsme viděli, jak je kondičně připravený. Okamžitě se zařadil mezi tři nejlépe fyzicky připravené hráče, což je při našem herním způsobu povzbuzující. Můžeme ho využít na více postech, má kvalitu.

Šimon Falta na úvodním letošním tréninku fotbalistů Baníku Ostrava přeskakuje Jiřího Boulu, který se vrátil z hostování v Táborsku.

A co Arťom Koncevoj?

Je to tahový hráč. Je mladý, reprezentant Běloruska a koho jiného brát než hráče národního týmu, jemuž je dvaadvacet let. Umí dát gól, má asistence. Je to přesně profil, jako když jsme hledali Laca (Almásiho), mladý kluk, který už i něco zažil, má i nějaké zkušenosti a obrovskou motivaci pracovat, posunout se dál. Na křídlo jsme potřebovali trochu jiné typy než máme, a to splňuje.

Adam Jánoš míří na hostování do Karviné. Patřil k oporám mužstva. Co se změnilo, že ho pouštíte?

Na jeho pozici se zlepšili jiní hráči, vyrostli a nepustili ho moc na hřiště. Adam hraje ligu dlouho a měl by ji hrát, takže logicky jde do klubu, kde by měl mít větší vytížení.

V Karviné by měli hostovat i obránce Muhammed Sanneh a záložník Ondřej Chvěja. Co si od toho slibujete?

Sanneh tady sedm osm měsíců už nehrál. Přitom potřebuje větší vytížení a ukázat se i s ohledem na léto. Karviné v této situaci obrovsky pomůže. I u Chvěji chceme zjistit, zda s ním od léta můžeme počítat. Za mě to je dobré řešení pro všechny.

Kdo by ještě mohl odejít?

Svolení hledat si angažmá mají Roman Potočný a Denis Granečný.

Pokud jde o vás, zvládl jste přijímačky na studium profesionální trenérské licence. Oslavil jste to?

Věřil jsem celou dobu, že to vyjde, byť nás s výsledky natahovali . Když to bylo oficiální, ten pocit radosti už ve mě nebyl, protože to trvalo dlouho. Věnoval jsem tomu ale hodně úsilí a byl jsem přesvědčený, že to zvládnu. Připravoval jsem se skoro půl roku. Na konci roku jsme byl rád, že jsem na tři čtyři dny odjel pryč, vypnul telefon a vyčistil si hlavu.