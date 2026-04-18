Chance Liga 2025/2026

Další bídný výkon a fotbalisté Baníku se opět šli zpovídat fanouškům

Jiří Seidl
  19:14
Ostravští fanoušci před utkáním s Bohemians Praha 1905 nezpívali tradičně klubovou hymnu. Místo toho při nástupu mužstev skandovali: „My chceme Baník!“ a „Rubete za Baník!“ Leč fotbalisté Baníku nezabrali. Ve 30. kole první ligy prohráli 0:2 a jejich krize se prohlubuje.
Útočník Václav Drchal z Boheimans se snaží zakončit před Artúrem Musákem z Baníku. | foto: ČTK

Obránce Lukáš Hůlka z Bohemians si kryje míč před Abdallahem Gningem z Baníku.
Ostravský záložník David Planka se snaží obejít Peter Kareema z Bohemians.
Útočník Václav Drchal z Bohemians (vlevo) v souboji s ostravským Matějem...
Ostravský útočník Václav Jurečka (vpravo) a Lukáš Hůlka z Bohemians
Za to, že Ostravští ještě nejsou poslední, mohou děkovat hráčům MFK Karviná, kteří vyhráli v Praze nad Duklou 2:1.

„To skandování na úvod nebylo příjemné. Nebylo to něco, co by nás mělo nakopnout, ale není to žádná výmluva. Mají na to právo,“ řekl ostravský trenér Ondřej Smetana.

„Fanoušci mohou řvát, co chtějí. Věřím, že nás těmi pokřiky místo hymny chtěli nahecovat, ale každý hráč to třeba vnímá jinak, přece jen jsme mladý a v některých chvílích i křehký tým,“ řekl stoper Matěj Chaluš. „I přes situaci, v jaké jsme, byla podpora diváků skvělá.“

Ostravští po utkání – stejně jako minule v Jablonci – předstoupili před nejvěrnější příznivce, kteří jim vyčítali, že se za Baník dostatečně nervou.

„Vyříkali jsme si spoustu věcí a realita je, že nás stále povzbuzují a pořád máme jejich podporu,“ uvedl Smetana.

„Chtěli jsme využít toho, kde se Baník nachází, v jakém je rozpoložení,“ řekl trenér Bohemians 1905 Jaroslav Veselý. „Chtěli jsme trochu pracovat i s tím, že diváci mohou dnes být naše zbraň, že se tribuny otočí proti domácím. K tomu ale bylo důležité podat dobrý výkon, bojovný, aktivní a vstřelit branku.“

To vše se hostům na rozdíl od ostravských fotbalistů povedlo.

Problémem Baníku je psychika, hráči si nevěří a dostávají spoust laciných gólů. Nejsou schopni odehrát utkání s čistým kontem. To se jim v jarní části ligy podařilo jen dvakrát z deseti utkání.

„Na defenzívu klademe velký důraz, ale nedaří se nám soupeře dostupovat. Jak nám říkali i fanoušci, byli jsme málo důrazní,“ uznal Smetana. „Nejsme schopni dát první gól a ještě více sevřít soupeře. Potřebujeme být tvrdší, ostřejší, důraznější v osobních soubojích. Víme to.“

Baník - Bohemians 0:2, čtvrtá porážka v řadě, domácí Jurečka nedal penaltu

Proč tomu tak je?

„Baník je velký klub, fanoušci mají velká očekávání a my je nenaplňujeme,“ konstatoval Ondřej Smetana. „Není to věc posledních týdnů, trvá to delší dobu, ale ode mne a od celého realizačního týmu kluci zase uslyší, že musejí další den vstát a jít znovu do práce.“

Baník dostal první gól po střele volného Ristovského, druhý po průniku Matouška.

„Měli jsme být v těch momentech agresivnější, vše se od nás odklání,“ povzdechl si Matěj Chaluš.

Ostravští ke všemu hrají příliš rozvlekle, dozadu, do stran, chybí jim přímočarost.

„V přípravné fázi musíme být rychlejší a přesnější, abychom si vytvořili víc příležitostí,“ podotkl Smetana. „Ale dnes Bohemka bránila od poloviny hřiště, takže to bylo složité.“

Je pravda, že mužstvu chybějí bojovníci a větší emoce?

„V týmu máme plno bojovníků, ale jsme v těžké situaci, už jsme na dně, ale ten tým je silný, dokáže se z toho sebrat. Jsem přesvědčený, že máme bojovného ducha a zabereme v nejdůležitější moment sezony, který už je tady,“ prohlásil Matěj Chaluš.

A co emoce? Chaluš se je po jednom svém zákroku pokoušel do spoluhráčů dostat.

„Snažil jsem se to nějak vyhecovat, ale je to těžké, ta situace je složitá. Každý emoce projevuje jinak, někdo se víc soustředí na sebe, na své výkony. Nechci mluvit za ostatní, ale snažil jsem se tomu dát nějaké přirozené emoce, což však dneska nestačilo,“ odpověděl Chaluš.

„Ano, emoce by tam měly být a s nimi i větší nasazení, musíme být být hnusnější, drzejší, To všechno víme,“ podotkl Smetana.

Jen pořád netuší, proč na hřišti nic nefunguje.

Fotbalisté Baníku na závěr základní části příští sobotu hostí Plzeň. Už v úterý od 20.00 nastoupí v Karviné v semifinále českého poháru. „Jsem přesvědčený, že pokud zvládneme Karvinou, tak to nám, fanouškům i celému klubu vlije krev do žil a nakopne nás to,“ prohlásil Matěj Chaluš.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

ONLINE: Sparta - Jablonec 3:1, Kuchta mohl mít hattrick, jeho gól ale ruší ofsajd

Sledujeme online
Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu proti Jablonci.

Sparťanští fotbalisté mohou minimálně do neděle stáhnout náskok vedoucí Slavie na pět bodů. Ve 30. kole Chance Ligy hrají doma se třetím Jabloncem, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v...

18. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  19:36

Příbram zdolala ve druhé lize béčko Sparty, Vlašim je už devět kol bez porážky

Jakub Šural ze Zbrojovky Brno (vlevo) během druholigového zápasu proti...

Příbramští fotbalisté porazili ve 24. kole druhé ligy béčko Sparty 2:0 a v neúplné tabulce postoupili na páté místo. Vlašim vyhrála nad Chrudimí v jejím pardubickém azylu také 2:0, sérii bez porážky...

18. dubna 2026  13:19,  aktualizováno  19:20

ONLINE: Wolves prohráli na Leedsu, Krejčí kvůli zranění střídal. Kinský opět v základu

Sledujeme online
Brenden Aaronson z Leedsu vidí žlutou kartu za faul na Ladislava Krejčího,...

Už je skoro definitivní, že sestoupí. Fotbalisté Wolverhamptonu ve 33. kole Premier League prohráli 0:3 na Leedsu. Český obránce Ladisav Krejčí musel čtvrt hodiny před koncem kvůli zranění střídat. V...

18. dubna 2026  13:20,  aktualizováno  18:58

Další výhra v kvalifikaci na MS. Češky daly čtyři góly, ale zranila se Khýrová

Debutantka v reprezentaci Andrea Švíbková (vpravo) se raduje ze svého gólu...

České fotbalistky uzavřely dubnový reprezentační sraz další suverénní výhrou. Ve čtvrtém zápase kvalifikace o mistrovství světa ve své skupině B1 porazily Černou Horu 4:1. Na stadionu v Nikšiči se...

18. dubna 2026  18:42

Schick se zapsal mezi střelce, Leverkusen přesto padl. Debut Etaové skončil prohrou

Patrik Schick slaví gól Leverkusenu v utkání s Augsburgu.

Útočník Patrik Schick vstřelil v sobotu svůj 11. gól v této sezoně německé fotbalové ligy, Leverkusen však penaltou v poslední minutě prohrál doma s Augsburgem 1:2. Hoffenheim penaltou v závěru...

18. dubna 2026  18:24

Zlín - Teplice 3:2, hosté dohrávali v deseti, domácí rozhodli už v prvním poločase

Zlínští fotbalisté se radují z gólu Cletuse Nombila.

Fotbalisté Zlína zvítězili ve 30. kole první ligy nad Teplicemi 3:2 a v nejvyšší soutěži bodovali po sérii čtyř porážek. Všechny góly dali domácí už v úvodním poločase, kdy se trefili Jakub Černín,...

18. dubna 2026  14:50,  aktualizováno  18:07

Patnáct let od první zlaté euforie. Do Plzně dorazí i hvězdy v čele s Horváthem

PODPORA. Plzeňští fanoušci hnali svůj tým za vítězstvím.

Plzeň se chystá na výjimečný fotbalový večer. Nedělní duel s Pardubicemi je připomínkou historicky prvního mistrovského titulu Viktorie, od kterého letos uplyne patnáct let. Kromě množství...

18. dubna 2026  17:53

Konzervativní léčba selhala, Vindahl musel na operaci. Spartě bude chybět měsíce

Brankář Peter Vindahl vhazuje aut, v pozadí je trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Byl by nejspíš zpátky mnohem rychleji, jenže zranění Petera Vindahla, dánského brankáře sparťanských fotbalistů, se nezlepšilo, a tak klub přistoupil k operačnímu zákroku. S chodidlem tak bude týmová...

18. dubna 2026  17:40

Baník - Bohemians 0:2, čtvrtá porážka v řadě, domácí Jurečka nedal penaltu

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu, trefil se Milan Ristovski.

Trápení pokračuje. Fotbalisté ostravského Baníku v lize prohráli počtvrté v řadě a zůstávají jen o dva body před poslední Duklou. S Bohemians při porážce 0:2 inkasovali dvakrát už během první půle,...

18. dubna 2026  14:30,  aktualizováno  17:38

Dukla - Karviná 1:2, domácí zůstávají na dně tabulky, Kreiker po půli jen snížil

Momentka z ligového utkání Dukla - Karviná

Kolo před koncem základní části zůstávají na poslední příčce tabulky o dva body za Baníkem. Fotbalisté Dukly na Julisce prohráli 1:2 s Karvinou, za kterou se v závěru první půli trefili Eze a Traoré....

18. dubna 2026  14:45,  aktualizováno  17:17

Liberec - Ml. Boleslav 0:0, domácí nevyužili šanci pojistit si nejlepší šestku

Liberecký obránce Aziz Kayondo (vpravo) a Martin Šubert z Mladé Boleslavi

Fotbalisté Liberce ve 30. kole první ligy remizovali doma s Mladou Boleslaví bez branek. Slovan ztratil body pošesté z posledních sedmi utkání nejvyšší soutěže, v neúplné tabulce je pátý, jeho...

18. dubna 2026  14:40,  aktualizováno  17:01

