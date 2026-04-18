Další bídný výkon a fotbalisté Baníku se opět šli zpovídat fanouškům

Za to, že Ostravští ještě nejsou poslední, mohou děkovat hráčům MFK Karviná, kteří vyhráli v Praze nad Duklou 2:1.
„To skandování na úvod nebylo příjemné. Nebylo to něco, co by nás mělo nakopnout, ale není to žádná výmluva. Mají na to právo,“ řekl ostravský trenér Ondřej Smetana.
„Fanoušci mohou řvát, co chtějí. Věřím, že nás těmi pokřiky místo hymny chtěli nahecovat, ale každý hráč to třeba vnímá jinak, přece jen jsme mladý a v některých chvílích i křehký tým,“ řekl stoper Matěj Chaluš. „I přes situaci, v jaké jsme, byla podpora diváků skvělá.“
Ostravští po utkání – stejně jako minule v Jablonci – předstoupili před nejvěrnější příznivce, kteří jim vyčítali, že se za Baník dostatečně nervou.
„Vyříkali jsme si spoustu věcí a realita je, že nás stále povzbuzují a pořád máme jejich podporu,“ uvedl Smetana.
„Chtěli jsme využít toho, kde se Baník nachází, v jakém je rozpoložení,“ řekl trenér Bohemians 1905 Jaroslav Veselý. „Chtěli jsme trochu pracovat i s tím, že diváci mohou dnes být naše zbraň, že se tribuny otočí proti domácím. K tomu ale bylo důležité podat dobrý výkon, bojovný, aktivní a vstřelit branku.“
To vše se hostům na rozdíl od ostravských fotbalistů povedlo.
Problémem Baníku je psychika, hráči si nevěří a dostávají spoust laciných gólů. Nejsou schopni odehrát utkání s čistým kontem. To se jim v jarní části ligy podařilo jen dvakrát z deseti utkání.
„Na defenzívu klademe velký důraz, ale nedaří se nám soupeře dostupovat. Jak nám říkali i fanoušci, byli jsme málo důrazní,“ uznal Smetana. „Nejsme schopni dát první gól a ještě více sevřít soupeře. Potřebujeme být tvrdší, ostřejší, důraznější v osobních soubojích. Víme to.“
|
Baník - Bohemians 0:2, čtvrtá porážka v řadě, domácí Jurečka nedal penaltu
Proč tomu tak je?
„Baník je velký klub, fanoušci mají velká očekávání a my je nenaplňujeme,“ konstatoval Ondřej Smetana. „Není to věc posledních týdnů, trvá to delší dobu, ale ode mne a od celého realizačního týmu kluci zase uslyší, že musejí další den vstát a jít znovu do práce.“
Baník dostal první gól po střele volného Ristovského, druhý po průniku Matouška.
„Měli jsme být v těch momentech agresivnější, vše se od nás odklání,“ povzdechl si Matěj Chaluš.
Ostravští ke všemu hrají příliš rozvlekle, dozadu, do stran, chybí jim přímočarost.
„V přípravné fázi musíme být rychlejší a přesnější, abychom si vytvořili víc příležitostí,“ podotkl Smetana. „Ale dnes Bohemka bránila od poloviny hřiště, takže to bylo složité.“
Je pravda, že mužstvu chybějí bojovníci a větší emoce?
„V týmu máme plno bojovníků, ale jsme v těžké situaci, už jsme na dně, ale ten tým je silný, dokáže se z toho sebrat. Jsem přesvědčený, že máme bojovného ducha a zabereme v nejdůležitější moment sezony, který už je tady,“ prohlásil Matěj Chaluš.
A co emoce? Chaluš se je po jednom svém zákroku pokoušel do spoluhráčů dostat.
„Snažil jsem se to nějak vyhecovat, ale je to těžké, ta situace je složitá. Každý emoce projevuje jinak, někdo se víc soustředí na sebe, na své výkony. Nechci mluvit za ostatní, ale snažil jsem se tomu dát nějaké přirozené emoce, což však dneska nestačilo,“ odpověděl Chaluš.
„Ano, emoce by tam měly být a s nimi i větší nasazení, musíme být být hnusnější, drzejší, To všechno víme,“ podotkl Smetana.
Jen pořád netuší, proč na hřišti nic nefunguje.
Fotbalisté Baníku na závěr základní části příští sobotu hostí Plzeň. Už v úterý od 20.00 nastoupí v Karviné v semifinále českého poháru. „Jsem přesvědčený, že pokud zvládneme Karvinou, tak to nám, fanouškům i celému klubu vlije krev do žil a nakopne nás to,“ prohlásil Matěj Chaluš.