Kouč Smetana o návratu do Baníku: Jsem sebejistější a rozhodnější než tehdy

Jiří Seidl
  19:03
Hektické hodiny a hektické dny prožívá Ondřej Smetana. Od pondělka je novým trenérem ostravských fotbalistů, u nichž nahradil odvolaného Tomáše Galáska. „Snažím se co nejrychleji zase poznat prostředí Baníku, co nejrychleji načerpat informace. Ano, je to náročné, ale to k naší práci patří,“ prohlásil třiačtyřicetiletý kouč, který se do klubu vrátil po třech letech a téměř osmi měsících.
Trenér Ondřej Smetana se do Baníku Ostrava vrací téměř po čtyřech letech.

Trenér Ondřej Smetana se do Baníku Ostrava vrací téměř po čtyřech letech. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Během nich působil v Jihlavě, Slovácku a Ružomberku, s nímž vyhrál Slovenský pohár a hrál evropské poháry.

„Prošel jsem nějakým vývojem, posunul jsem se. Snažil jsem se pracovat tak, abych se někdy do Baníku vrátil, případně abych mohl trénovat tak velký klub,“ podotkl Smetana. „Přicházím sebejistější a rozhodnější, jako kvalitnější trenér, než jsem byl před čtyřmi roky. Věřím, že jsem dál, že jsem nabral nějaké zkušenosti.“

Ostravský tým přebírá po Galáskovi, s nímž Baník vedl v sezoně 2021 až 2022, načež v závěru tehdejšího prvoligového ročníku ho převzal Galásek. „To přináší fotbal, tak to chodí. S Tomášem jsme ale vždy vycházeli normálně.“

Takže Galáskovu práci zná a bude na ni navazovat? „Tak bych to neřekl, protože každý trenér má nějakou svou představu,“ pousmál se Smetana.

Jen dvě výhry a sedm porážek. Galásek v Baníku skončil, tým povede Smetana

Za výhodu považuje, že s řadou fotbalistů, kteří jsou v mužstvu i nyní, se potkal už během dřívějších působení. Namátkou – s Jiřím Boulou, Davidem Buchtou, Danielem Holzerem, Viktorem Budinským, Ladislavem Almásim, Petrem Jaroněm... „Znám ty hráče i z jiných klubů, určitě to je výhoda. Máme na čem stavět,“ prohlásil.

Smetana poprvé po svém návratu povede mužstvo v neděli od 15.30 doma proti Mladé Boleslav, o níž obránce Ondřej Kričfaluši říkal, že je to klíčový zápas.

Vnímáte to také tak?
Každý zápas je pro nás klíčový. Každý je teď pro nás jako play off, takhle k nim musíme přistupovat. S maximální koncentrací, důsledností a zodpovědností.

A od první minuty, protože první poločasy Baníku zatím nefungovaly...
Zápas potřebujeme vést i takticky, chytře, ale nemůžeme si nechat utéct žádnou jeho část nebo pasáž, aby nás to nedoběhlo.

Ondřej Smetana, staronový kouč ostravského Baníku.

Zmínil jste play off. V něm je důležitá obrana, která Baníku v minulých kolech úplně nefungovalo, protože soupeři měli hodně šancí. Začnete na ní pracovat?
Každý úspěšný tým má dobrou defenzivu. To je základ. A tím začneme i my. Určitě se o obranu budeme chtít opřít, to je cesta, po které se musíme vydat. Z dobré a důsledné obrany vychází i kvalitní ofenziva.

Sledoval jste Baník?
Ano. Mám všeobecně přehled o lize a nejvíc o Baníku.

Máte jasnou představu, co musíte změnit, aby mužstvo fungovalo?
Některé věci se budou měnit, jiné mě překvapí, protože budu tým poznávat. U některých hráčů mám otazníky, co se týká jejich správné pozice na hřišti, ale to nám ukážou až krizové a těžké situace v utkáních. Věřím, že časem se budeme zlepšovat a poznávat.

Liberec - Ostrava 1:0, rozhodl Mahmič, jehož gól se dlouho zkoumal

Zmínil bych jedno jméno. Vidíte Kričfalušiho spíše v záloze než v obraně, kde nyní nastupoval?
I na tuto otázku budeme hledat odpověď. Vidím ho na postu, kde bude pro tým nejvíc platný. Na to si odpovíme během příštích dní. Vše ukážou až tréninky a zápasy.

Baník odehrál minulé duely s tříčlennou obranou. Jste jejím zastáncem?
Tříobráncový systém je něco, v čem jsem se poslední dva roky pohyboval a co je mi bližší. Je to něco, z čeho budeme vycházet, i když k tomu bude patřit i variabilita. Nebude to jen o tříobráncovém systému, ale i o pohybu hráčů a jejich aktivitě. Nemůžu říct, že budeme každý zápas hrát striktně ve trojce, ale budeme z ní vycházet.

Někteří experti se vyjadřovali, že ne všichni fotbalisté bojují za Baník tak, jak by měli. Souhlasíte s nimi?
Někdy to tak třeba je, ne každému vždy zápas vyšel. Naopak jsem viděl i spoustu utkání s velmi kvalitním přístupem, s velmi charakterními výkony, s pracovitostí. Hlavně to domácí se Sigmou (2:0) ukázalo, že mentalita je tady zdravá a hráči chtějí pracovat. I tréninkově je tým dobře nastavený, co mám informace. Ukazuje to i parta, která je dobrá. Věřím, že pomůžu nastavit automatismy a principy, abychom předcházeli podobným dojmům nebo pocitům.

Ondřej Smetana při svém předchozím angažmá u ostravského áčka.

Spolu s vámi je u mužstva nový asistent Peter Tomek z Podbrezové. Co pro něj rozhodlo?
Obrovská odbornost a cit pro hru, pro kabinu a tréninkový proces. I prostředí, ze kterého přichází. Známe se od mých začátků v Ružomberku. Poslední rok pracoval v Podbrezové, kde principy, automatismy v tříobráncovém systému jsou na velmi vysoké úrovni, možná i nejlepší ve slovenské lize.

Přicházíte jako krizový manažer, jak naznačil šéf sportovního úseku Luděk Mikloško?
Do této pozice bych se rozhodně nechtěl stavět. To pojmenování vyvolává dojem situace, ve které jsme, ale máme na co navazovat, mužstvo má obrovskou kvalitu. Věřím mu, ale nechci se nazývat krizovým manažerem. Moje filozofie a vidina práce není jenom o řešení krizových situací, ale i o konzistentní a koncepční práci.

23. kolo

Kompletní los

22. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 22 12 6 4 30:20 42
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 22 10 7 5 37:22 37
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 22 8 6 8 33:29 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 22 6 7 9 28:38 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
14. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
