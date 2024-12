Za Baník debutoval, teď ho chce porazit. Nostalgie? Na tu není čas, říká Smetana

„Na to není vůbec čas, na vzpomínání není moc prostoru. Budeme chtít vyválčit nějaké body, abychom se co nejlépe umístili. Na nějakou nostalgii člověk ani nemyslí, protože kolem toho zápasu je spousta dalších věcí,“ uvedl někdejší prvoligový útočník Ondřej Smetana, který je odchovancem Vítkovic.

Trenérskou kariéru rozjížděl v Petřkovicích, v Baníku působil od února 2021 do dubna 2022, než ho zastoupil Tomáš Galásek.

Z tehdejšího týmu zůstali v kádru Jan Juroška, David Lischka, Jiří Boula, David Buchta, Matěj Šín a Jiří Klíma. Naproti tomu Slovácko má kromě Smetany asistenta Jana Baránka, Jan Baránek, obránce Gigliho Ndefeho a Ondřeje Kukučku a útočníka Dyjana Carlose de Azeveda, kteří prošli ostravským mužstvem.

Může vám známé prostředí pomoci?

S nějakou výhodou počítat nemohu, nehledě na to, že tým je úplně jiný, za dva a půl roku se téměř celý změnil. Pokud jde ale o způsob hry, tak ten je známý jako u všech týmů.

Do první ligy jste se vrátil v listopadu ze slovenského Ružomberku. Bude to pro vás zatím nejprestižnější duel?

Dá se říct, že jo. Na závěr prvního období, co jsem u Slovácka, je to náš nejtěžší zápas. Ke všemu jsme už dost bodů poztráceli. To může říct každý, ale my je potřebujeme někde zase získat. Utkání v Ostravě tak je pro nás další možnost bodovat a nekoukáme se na to, že nás třeba čeká nejtěžší prostředí.

Proti Baníku jste už hrál v poháru, když jste vedl Hlučín. Nyní to ale bude určitě jiné, že?

Bude. (usmál se) Bude to úplně jiný zápas. Prostředím, atmosférou...

Ozývají se vám kamarádi z Ostravy, aby vás hecovali?

Každý ví, že v týdnu je toho hodně. Nejsem ani v Ostravě, že bych někoho potkával, že by mi kvůli tomu někdo volal. Nějaký zájem je nejvýše o vstupenky, jestli bych je nesehnal. Ale nic zásadního.

Kam se Baník posunul za ty roky, co jste pryč?

Jednoduše řečeno, mužstvo omladil a celý tým zkvalitnil.

Bude pro vás rozhodující pohlídat Ewertona, pokud nastoupí?

Vždycky, když někomu chybí nejlepší hráč, tak síla týmu logicky upadne, to se stává většině mužstev. Samozřejmě je jedním z našich cílů eliminovat silné stránky soupeře a otevřít ty slabé. Podrobně ale o tom pochopitelně mluvit nebudu.