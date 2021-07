Chci ukázat, že na to mám. Ale musím si zvyknout, brzdí Pachlopník očekávání

Pachlopníkovi je teprve jedenadvacet, do Plzně přišel v polovině června na roční hostování s opcí z mateřského Brna.



Za Zbrojovku odehrál v poslední sezoně jedenatřicet zápasů a vstřelil jeden gól, klubu však v záchraně nepomohl, a tak se vydal hledat další angažmá v nejvyšší soutěži.

Co vám ukázala premiéra v novém působišti? Máte za sebou poločas.

Určitě jsem si ji užil, hrát za tým jako Plzeň je pro mě čest. V Brně se mi sezona úplně nepovedla, ale pan Šádek si o mě stejně řekl. Budu se snažit, abych pro tým udělal co nejvíc.

Jak zvládáte první dny ve Viktorii? Cítíte velkou změnu v intenzitě tréninků?

Je to dost náročné, v Brně to takhle vůbec nebylo. V Plzni je všechno rychlejší, kvalitnější, profesionálnější. Užívám si to.

Věříte, že si dokážete vybojovat v Plzni pozici?

Kdybych si nevěřil, tak sem nepůjdu. Chci ukázat, že na to mám i v takovém týmu. Jsem tu, abych se o místo porval. Udělám maximum, abych se probojoval do základní sestavy.

Proti Trnavě jste nehrál, naskočil jste až teď proti Příbrami. Zapadl jste do systému okamžitě?

Ze začátku se spíš seznamuju. Je to jiné. Musím si zvyknout, kdo jak hraje. Je ta takové na oťukání.

Dostal jste na ruku kapitánskou pásku, to většinou značí řádný příspěvek do klubové kasy...

Ještě mi kluci neřekli, kolik to bude, ale jsem zvědavý. (smích)

Na jakém postu se vlastně cítíte nejlépe? Do Plzně přicházíte s nálepkou jakéhosi ofenzivního univerzála.

Mně je jedno, jestli hraju na kraji, nebo ve středu. V Brně jsem hrál spíš středního ofenzivního záložníka. Kam mě trenér postaví, tam se budu snažit odvést to nejlepší, co ve mně je.