Plzeň získala na roční hostování s opcí brněnského mladíka Pachlopníka

„Tento krok je pro mě obrovskou výzvou. Viktorka je špičkový tým a čekají ji i zápasy v evropských pohárech, které jsem ještě nikdy nehrál. Je nyní na mně, abych makal naplno a porval se o místo,“ uvedl na klubovém webu Pachlopník.



„Jsem velmi rád, že se podařilo dotáhnout hostování s opcí takto talentovaného hráče, jakým Ondřej Pachlopník bezesporu je. Součástí transferu je i dohoda, že bude Brno moci využít přednostně možnosti získat některé naše hráče na hostování pro nadcházející sezonu,“ řekl majitel a generální manažer Viktorie Adolf Šádek.



Pachlopník je brněnským odchovancem. V nejvyšší soutěži zasáhl za Zbrojovku v uplynulém ročníku do 31 z 34 kol a připsal si jeden gól. Jihomoravané po sezoně sestoupili do druhé ligy.

Pachlopník je ofenzivním univerzálem - nastupovat může na pozici podhrota, křídla či v útoku. Talentovaný hráč prošel mládežnickými reprezentacemi a aktuálně patří do nově se tvořícího výběru do 21 let.

Plzeňští fotbalisté, které čeká kvalifikace nové Evropské konferenční ligy, zatím v letní pauze posilují ofenzivu. Už na začátku června angažovali kolumbijského křídelníka Jhona Mosqueru.