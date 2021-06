Chci se Liberci odvděčit góly, říká útočník Novotný, host ze Sparty

„Je spousta kluků, kteří hrají v mém věku ligu dva tři roky. Jsem rád, že Liberec dopadl, obrovsky se těším,“ řekl Novotný pro liberecký klubový web. „Ligu a dospělý fotbal jsem si oťukal na Spartě, takže přicházím odhodlaný, abych hrál dobře a týmu pomohl. Cílem jsou góly, jako útočník jiný mít nemůžu. Kdyby se povedlo pohárové umístění, bylo by to skvělé.“

Novotný je sparťanským odchovancem, do Sparty přišel už v devíti letech. Prošel celou mládežnickou akademií až do juniorky, v reprezentačním dresu si zahrál na evropském šampionátu do 19 let. V dospělém věku začal putovat po hostováních.

Letní přestupy ve fotbalové lize

Nejdřív byl v druholigové Vlašimi, pak si zahrál rok slovenskou nejvyšší soutěž za Ružomberok. Poté zamířil do sparťanského béčka a letos se stal součástí A-týmu.



V první lize debutoval 20. února v závěru utkání ve Zlíně. A málem se hned zapsal mezi střelce, jeho gól však neplatil kvůli těsnému ofsajdu centrujícího Krejčího.

Nyní zkusí do ligy trvaleji prorazit v Liberci. Lákal ho sem i fakt, že klub od Nisy tradičně dává prostor mladým hráčům a řada sparťanů už zde dříve působila - mezi nimi například Martin Frýdek, David Pavelka, Tomáš Koubek, Matěj Pulkrab nebo Filip Havelka.

„Měl jsem tu spoustu předchůdců. Všichni si to tu chválili, mluvil jsem třeba s Tomášem Wiesnerem, který říkal, že jde o skvělou zkušenost. Byly i jiné možnosti hostování a odchodů ze Sparty, ale od začátku mě to nejvíc táhlo právě do Slovanu,“ svěřil se Novotný.

Liberec ho poprvé oslovil po dubnovém přípravném zápase s béčkem Sparty, kdy Novotný zazářil dvěma góly. „Přišel za mnou trenér Hoftych, který mě jen naťukl a zeptal se, jakou mám smlouvu a kdo je mým agentem. Něco jsme si řekli, o týden později mi trenér znovu volal a začalo se to vše pomalu rozjíždět,“ popsal talentovaný útočník.

„Chtěl bych říct, že jsem rád, že mi dal Slovan a realizační štáb důvěru. Udělám maximum, abych ji splatil. Budu se chtít odvděčit jak góly, tak dobrými výkony.“

Liberecký kouč Pavel Hoftych si na sparťanském útočníkovi cení, že hraje důrazně, nevypustí žádný souboj a pracuje pro tým. „U nás v Liberci může fotbalově růst a mohou z toho profitovat obě strany,“ míní. Novotný doplní v libereckém útoku Michaela Rabušice a Imada Rondiče.

Liberec po minulé sezoně postihla vlna odchodů, náhrady oznamuje jen velice pomalu. Zatím přivedl jen dva mladé hráče: kromě Novotného také nizozemského stopera Justena Kranthovea.