Jsme trpěliví, kouč má důvěru. Předseda Sigmy o přestupech, vizi a ambicích klubu

Lukáš Jakubíček
  13:28
Po nepovedeném prosinci se zdálo, že jsou dny trenéra Janotky na střídačce Olomouce sečteny. Kouče tehdy ve funkci podržel mimo jiné také předseda představenstva klubu Ondřej Navrátil. „Je to dlouhodobá koncepce a počítáme v ní s trenérem Janotkou,“ potvrdil Navrátil na tiskové konferenci před sobotním restartem Chance Ligy.
Navrátil je zároveň jedním ze členů vedení, kteří mají na starost vyjednávání o přestupech, o nichž se nebojí upřímně mluvit veřejně. „U Lurvinka a Zmrzlého musíme porovnat cenu a kvalitu,“ říká otevřeně předseda Sigmy.

Odchovanci? Už budeme jiní. Olomouc s milionovými nákupy mění strategii

Po svém nástupu do funkce určil jako jednu z priorit právě zlepšení komunikace týmu s fanoušky. V posledních týdnech je velmi aktivní na sociálních sítích, kde přidává své postřehy k aktuálnímu dění v Sigmě. Po boku generálního sportovního manažera Pavla Hapala a Tomáše Janotky se zúčastnil také besedy s fanoušky a předsezonní tiskové konference. Svá předsevzetí se snaží plnit.

Bude vedení trpělivé s plněním předsezonních cílů?
Jsme trpěliví, moc dobře víme, co děláme. Vzhledem k tomu, jak byla přestupová období náročná, i s ohledem na to, jak to měl na podzim celý tým náročné.

„Pavel Hapal? Je skvělé jít s ním na jednání třeba s kolegy z Celje nebo Rakówa. První půlhodinu řešíme Pavlův gól Realu Madrid. Je skvělé jít na jednání s legendou, kterou zahraniční kluby znají.“

Ondřej Navrátil

Jaká je pozice trenéra Janotky?
Tomáš vždycky důvěru měl a dále ji má. Neměníme jenom samotný klub, ale všechno kolem nás. To není otázka dne. Chtěli bychom umístění v první šestce. Pokud se to nepodaří, máme půl roku na to, abychom všechno sehráli a snažili se o maximum v následující sezoně. Jsme trpěliví. Udělali jsme spoustu změn z toho důvodu, že chceme nastavit poměry v klubu. To znamená hrát vlastní mladé hráče s potenciálem, dávat jim minutáž, kterou doteď třeba dostávali hráči, kteří zde byli na hostování a nebyli naši.

Bylo v plánu, že uděláte tolik změn?
U některých hráčů jsme neměli na výběr. Jsou tu čtyři návraty z hostování, čtyři kluky jsme tak museli nahradit. Celkově nakonec odešlo deset hráčů a sedm přišlo, takže ty vtipy s autobusem jsou samozřejmě na zasmání, ale daleko od reality. Děláme maximum pro to, abychom měli buď hráče s okamžitou kvalitou do sestavy, nebo mladé hráče, kteří mají potenciál, dlouhodobé smlouvy a čas na adaptaci. Mají dobu hájení, v níž můžou ukázat, co v nich je, počítáme s nimi. Není to tak, že když nedej bože prohrajeme první zápas, začneme panikařit. To rozhodně ne.

Baník se pustil do Sigmy. Hapal: Je to urovnané

Pavel Hapal (vpravo) na ostravském letišti před odletem k zápasu Konferenční ligy.

Během zimy hledala fotbalová Sigma posílení do středu pole na defenzivněji laděnou pozici číslo šest. Nakonec uspokojení našla ve dvojici z polské Ekstraklasy – Maďaru Baráthovi a Polákovi Jezierském. Ještě předtím ovšem pošilhávala po českém středopolaři Jiřím Boulovi z Baníku Ostrava. Před pouhým půlrokem ho současný generální sportovní manažer Sigmy Pavel Hapal trénoval právě v Baníku.

A tak měl ke svému bývalému svěřenci blízko. To se ovšem nepozdávalo vedení ostravského celku. Fotbalové regule totiž nařizují, že pokud fotbalový klub chce jednat s hráčem, kterému do vypršení smlouvy s jeho mateřským klubem zbývá více než půl roku, musí nejprve kontaktovat hráčův stávající tým.

A to podle šéfa sportovního úseku Ostravanů Luďka Mikloška Sigma neučinila. Ozvala se přímo Boulovi. „Je to neetické. Nelíbí se nám to a myslím si, že to je porušení předpisů,“ řekl Mikloško Deníku.

„S Luďkem Mikloškem jsem si to vydiskutoval. To, co řekl, bylo nešťastné. Jsem v kontaktu s hodně hráči, Boulu jsem nedávno sám trénoval. Hledali jsme hráče do středu pole, s Jirkou jsme se bavili, ale on nás hned odkázal na svého manažera, který to zamítl. Proto jsme přivedli jiné střeďáky. Tím bych to uzavřel,“ reagoval Hapal na dotaz iDNES.cz.

Nově příchozí Baráth by měl zaujmout místo v základní sestavě po Radimu Breitem, jenž odešel do Artisu Brno. „Rozlišujeme dva typy posil. První jsou hráči, kteří by měli být okamžitou posilou do základu. Tohle nám splňují Baráth, Šturm a Sejk,“ prohlásil trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Je možné, že tým posílíte ještě víc teď v zimě?
Je to možné, ale u všech přestupů poměřujeme cenu a výkon. To znamená, že nám to musí dávat smysl herně, koncepčně a ekonomicky. Některé částky, jež se objevily ve veřejném prostoru jsou naprosto mimo realitu. Stále si zachováváme zdravý rozum, to je důležité. Musí v tom hrát roli všechny faktory, které jsem zmínil.

Spekuluje se o Ondřeji Zmrzlém a Louisi Lurvinkovi. Jak to vypadá s jejich příchody?
U Lurvinka, je to tak, jak jsem nastínil. Bude to pro nás rozhodování o poměru cena/kvalita. To je věc budoucnosti a třeba i ochoty Pardubic. Lurvink je rozhodně hráč, který by z mého pohledu zajímal spoustu klubů v lize. Svou představu máme, ale pokud se nedomluvíme na částce, tak ji výrazně překračovat nebudeme. Ondřej Zmrzlý je stejný případ. Se Slavií by dohoda existovala, ale důležitým článkem je ještě agent, popřípadě hráč. Takže poměřujeme cenu s kvalitou.

Sága Lurvink: Stoper chce do Sigmy, a tak v Pardubicích trucuje. A vrátí se Zmrzlý?

Byl ve hře stálý přestup Daniela Vašulína?
Dan je hráč Plzně a je to přesně ten důvod, proč nemůžeme spoléhat na hráče z hostování. Mateřský tým si je může stáhnout ve chvíli, kdy mají formu, to je jejich svaté právo. My jsme to v případě Růska a Elbela využili taky. Je to jeden z důvodů, proč jsme přivedli Sejka nebo třeba Dembeho, i když je zraněn. Nechceme spoléhat na to, jestli nám někdo někoho půjčí.

Máme se připravit, že Sigma bude velmi aktivní v každém přestupovém období?
Trenér nebude mít každé přestupové okno novou jedenáctku. Je to součást proměny klubu, takže teď jsme i s ohledem na smlouvy, věk, kvalitu a potenciál nových hráčů naprosto v pohodě. Na druhou stranu, letní přestupové období pro nás bude naprosto jiné.

Daniel Vašulín nastupuje k zápasu s Poznaní.

Ondřej Zmrzlý ze Slavie bojuje o míč s Nelsonem Okekem z Bohemians.

Jak si myslíte, že bude tým fungovat?
Zásahů je hodně, ale drželi jsme se myšlenky, že čím dříve je uděláme, tím to bude lepší. Znovu opakuji, že pokud se nám nepodaří dohnat první šestku, trenér má důvěru. Má krásného půl roku na to všechno sehrát a v plné palbě jít do nové sezony, kde se pokusíme ambice skutečně splnit. Takže na to máme čas. Jsou tady mladí hráči, mají dlouhodobé smlouvy. Nikdo z těch, kteří nově přišli, nemá smlouvu kratší než čtyři roky. Je to dlouhodobá koncepce a počítáme v ní s trenérem Janotkou.

Máte v plánu spolupracovat s jiným českým ligovým týmem? Například tam posílat hráče na hostování…
Nemusí to být v lize, může to být i druhá liga. Ale abychom někomu mohli pomoci, musíme mít sami jistou pozici. Čeká nás Konferenční liga, jsme omezeni soupiskou, doplnit můžeme pouze tři hráče. I proto musíme velmi zvažovat, koho pustíme a koho ne. Vůle pomoci především moravským týmům by samozřejmě byla. Ale nemáme okamžitou kvalitu a hráče, které bychom mohli uvolnit. O nikom jsme si neřekli, že ho nepotřebujeme.

Jaká je pozice sportovního ředitele Ladislava Mináře v týmu? V průběhu podzimu byl zbaven pravomocí, stále však v klubu funguje.
Pan Minář má stále platnou smlouvu. Kdybych vás chtěl odbýt, tak můžu říct, že je naprosto běžné, že evropské týmy mají více sportovních manažerů. Ale vnímám tu situaci mezi veřejností. Jakmile se v tomto ohledu něco změní, budeme o tom informovat a doufám, že je to velmi blízko.

Sportovní manažer fotbalové Olomouce Ladislav Minář během rozhovoru pro podcast Z voleje.

Co říkáte na kritiku některých zástupců Baníku Ostrava na adresu Sigmy a přístupu k přestupům?
Plně respektujeme Baník jako silného regionálního soupeře. Přejeme jim, aby co nejdříve byli zpátky tam, kde patří. Kde jsou teď to není. Abychom byli silné mužstvo, potřebujeme i silné soupeře. Proto chceme Baník zpátky na špici, ať s nimi můžeme soupeřit. I přesto si myslím, že vzájemné zápasy budou zajímavé, ale ve chvíli, kdy se budeme rvát o přední příčky, tak si myslím, že to dostane ještě trošku více zajímavosti.

Už jste si zvykl na profesionální fotbal?
V profi fotbale se mi líbí, i když jsem si nějakou dobu zvykal a ještě pořád zvykám. Hlavně na to, že fotbal není úplně diskrétní prostředí, je to prakticky veřejná věc. Líbí se mi, že jsme na besedě s fanoušky i čtvrteční tiskovce řešili, jak klub posouváme dopředu. Jak do něj investujeme, nejen do hráčů, ale třeba do zázemí, jakým způsobem přemýšlíme a jaká je dlouhodobá vize.

Co se například změnilo?
Posledních deset roků se v přestupových obdobích v Sigmě řešilo jen to, koho zase klub prodá, neřešilo se, koho koupí. Je to naprostá změna. Budu rád, když se bude českým týmům i nám dařit v Evropě, když se bude dařit reprezentaci... Protože ve chvíli, kdy na tom bude celý český fotbal lépe, což doufám, že bude, tak to bude dobře pro nás i pro média. Věřím, že jsme vám připravili dosti obsahu. (směje se)

Generální sportovní manažer Sigmy Pavel Hapal.

Jaká je spolupráce s Pavlem Hapalem?
Je skvělé jít s ním na jednání třeba s kolegy z Celje nebo Rakówa. První půlhodinu řešíme Pavlův gól Realu Madrid. Pro jednání je to dobré na prolomení ledů. Je skvělé jít na jednání s legendou, kterou zahraniční kluby znají. I když třeba u nás kolikrát nemají obecně fotbalové legendy takový respekt, jaký by si zasloužily. V zahraničí je to naprosto rozdílné.

30. ledna 2026  13:23,  aktualizováno  13:35

Jsme trpěliví, kouč má důvěru. Předseda Sigmy o přestupech, vizi a ambicích klubu

