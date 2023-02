Slovácko byl dobrý krok, trenér Svědík mi věří, říká útočník Mihálik

„Je nepříjemné začínat jaro druhým kolem. Tým se ladí na první zápas a to se pak odráží na minutáži v generálce i přípravných duelech. Doufám, že už se mi něco takového nestane,“ přeje si Mihálik, místo něhož nastoupil na hrotu mladík Vecheta.

Mihálik má za sebou v Uherském Hradišti půlrok a přestupu z Plzně nelituje.

„Udělal jsem dobrý krok. Věděl jsem, že mě trenér Svědík chce, že mi věří,“ pochvaluje si důvěru náročného kouče, který nejen k jeho potěše těsně před začátkem jarní části prodloužil smlouvu o další dvě sezony. Což Mihálik tušil, už když na Moravu přicházel.

„Nebudu tvrdit, že to byla moje podmínka. Ale když jsme se s trenérem bavili před mým přestupem, říkal jsem mu, že bych byl nerad, kdyby po sezoně skončil. Nastínil mi, že by měl pokračovat. Může nám pořád hodně dát.“ A přidá další klady slováckého angažmá: „Povedlo se nám postoupit do skupiny Evropské konferenční ligy. Odehrál jsem spoustu super zápasů, hlavně v pohárech, v lize se sestava dost měnila.“

Pokud má hodnotit osobní přínos pro mužstvo, je neutrální. Jednou se trefil na evropské scéně i v MOL Cupu, v české lize se podílel na sedmi brankách (3+4).

„Není to špatná bilance, ale na to, kolik jsem měl střeleckých možností a kolik jsme celkově neproměnili šancí, mohla být moje čísla lepší,“ vnímá Mihálik.

Vyšel mu hlavně start, při své premiéře v Budějovicích, kde předtím hostoval, nahrál na dva góly, brankově se prosadil v Olomouci i proti Liberci, na další ligovou trefu však čekal až do posledního kola.

Sám připouští, že na kolísavé formě se podepsal nepřetržitý podzimní sled dvou zápasů v jednom týdnu. „V Budějovicích jsem odehrál většinu utkání, ale to jich bylo za celou sezonu tolik, jako za podzim ve Slovácku,“ prohodil Mihálik, který zasáhl do 24 soutěžních zápasů. „Podepsalo se to na fyzické únavě, ale hlavně na psychické.“

Jarní frekvence zápasů bude nižší, výsledky ale o to důležitější. Slovácko zůstalo v MOL Cupu, ve kterém obhajuje loňské prvenství, zároveň myslí také na čtvrté místo, které by též mohlo znamenat vstupenku do evropských pohárů.

Sobotní střetnutí pak bude přímým soubojem o postup do nadstavbové skupiny o titul, sedmé Slovácko a pátou Sigmu dělí od sebe jen skóre.

„O výsledku může rozhodnout i jeden gól,“ tipuje Mihálik i ve světle posledního těsného výsledku s Budějovicemi (1:0).

Zatímco před týdnem mrzl v hledišti, teď by se měl činit na hřišti. Předpověď počasí přitom slibuje o něco vyšší teploty.

„Jsem z Jablonce, takže na chlad jsem celkem adaptovaný. Kluci se někdy diví, že nejsem moc oblečený. Zima ale není to nejhorší. Hlavně trpí terény, hra na nich drhne, a když naprší nebo zasněží, budou horší,“ zmínil největšího nepřítele fotbalu.