Dva góly? Čísla se čekala větší, cítím tlak, říká hradecký útočník Mihálik

Loňská posila hradeckého mužstva se v ligovém utkání gólově prosadila loni v polovině srpna proti pražské Dukle, ale pak na další zásah až nekonečně dlouho čekala.

Dočkala se až o víkendu v Karviné, kde z hlediska počtu odehraných ligových zápasů druhý nejzkušenější borec hradeckého mužstva přispěl k postupu do finálového dvojzápasu o konečné 7. místo. Hradec do něj vstoupí v neděli na hřišti pražských Bohemians.

Velká úleva, že jste konečně střeleckou smůlu protrhl?

Na jednu stranu ano, ale na druhou musím říct, že jedna vlaštovka nebo dvě za sezonu jaro nedělají. I když se dá říct, že se mi ten zápas povedl a vedle gólu jsem měl ještě jednu asistenci, v globále to není skoro nic.

Ondřej Mihálik z Hradce Králové slaví gól.

Vy i Hradec jste před sezonou asi čekali víc.

Tak to je. Přišel jsem loni v létě jako náhrada za Dana Vašulína, který góly střílel. Čekalo se, že na něj navážu.

Jak útočník prožívá dobu, kdy se mu nedaří splnit očekávání?

Jde do každého zápasu s tím, že týmu chce pomoct, a čeká, že se to podaří protrhnout. Dlouho to nešlo, někdy i kvůli smůle, byly tam tyčky a břevna. Teď se zadařilo, tak snad to bude odrazový gól.

Kde střelecké trápení mrzelo nejvíc?

Možná hned skoro na začátku v Ostravě na Baníku, Šel jsem kopat penaltu ve chvíli, kdy jsme už hráli v deseti. Kdybych ji dal, možná by ten zápas vypadal jinak, nám by v tom oslabení hodně pomohla. Bohužel to nevyšlo a brankou v závěru jsme prohráli. I když jsem v následujícím zápase Dukle gól dal, na Baníku to asi celé začalo. A pak hodně mrzel zápas v Karviné. Velké šance, ale jen tyč a břevno.

Góly nepřicházely a vy jste poměrně krátce po začátku jara vypadl ze základní sestavy.

Musel jsem to brát. Na začátku jara jsem příležitost dostal, ale číselně ji nevyužil. Chápu, že bylo potřeba udělat změnu, trenér tak místo mě posílal jiné kluky a já si musel počkat.

Když útočník nestřílí góly, často i kvůli nedostatku potřebného štěstí, stává se terčem vtípků svých spoluhráčů. Jak to bylo ve vašem případě?

Musím říct, že nic takového nepadlo. Kluci mě naopak podporovali, všichni dobře vědí, že když to střelecky nelepí, tak je to těžké. Když jsem byl na hřišti, snažil jsem se jim to vrátit tím, že jsem tam nechal všechno, abychom vyhráli, i když já góly nestřílím. Byla to spíš černá práce, snad jsem týmu pomáhal alespoň takhle.

Sezona pomalu končí, vy jich máte v lize za sebou už hodně. Jak ji, i s přihlédnutím k dlouhému gólovému čekání, budete časem hodnotit?

I když chápu, že ze střeleckého pohledu jsou moje dva góly vlastně nic, budu ji řadit dost vysoko. Přes to, že jsme se nakonec nedostali do finálové šestky a nemohli hrát o evropské poháry, myslím, že jsme odehráli dobré zápasy, že byl vidět progres v systému naší hry. A jsem rád, že to ocenili i naši fanoušci. Když jich přijde tolik i na zápasy se soupeři, kteří nemají takový zvuk, je to paráda.

Hradec hraje stejně jako loni finále skupiny o umístění, ale na rozdíl od minulé sezony není ve hře místo v pohárové Evropě. Jak dvojzápas s pražskými Bohemians berete?

Je samozřejmě škoda, že jde vlastně jen o umístění. Ale pro klub i pro nás je jistě rozdíl, jestli skončíme sedmí, nebo desátí. Stále to jsou ligové zápasy, bereme je jako každé jiné. A pak je také důležité zakončit sezonu v pohodě, aby se do té další šlo lépe.

Ondřej Mihálik ze Slovácka v play off Konferenční ligy proti AIK Stokcholm.

Co říkáte soupeři v boji o konečnou sedmou příčku?

Je to pro mě překvapení, favoritem byl spíše Liberec. Ale Bohemians jsou pro mě soupeřem jako každý jiný, nic zvláštního.

Pro vás může být výhodou, když oba zápasy budou mít dobrou diváckou kulisu. Souhlasíte?

Souhlasím. V Praze chodí na Bohemku hodně lidí, odveta bude naší rozlučkou se sezonou, věřím, že naši fanoušci také přijdou. Je možné, že jich přijede i dost s Bohemkou. Mohl by to být pěkný závěr sezony.

A fotbalově? Jakým je mužstvo Bohemians soupeřem?

Kvalitním a nepříjemným. Má hráče silové, rychlostní do ofenzivy, kreativní ve středu hřiště. Mohly by to být hezké zápasy. Pro nás asi bude opět základem vycházet z dobré obrany a pohlídat si jejich jednodušší hru s delšími nákopy.