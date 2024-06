Hradec je teď zajímavá adresa, říká posila Mihálik. Chce navázat na Vašulína

Lepší čísla mají v aktuálním hradeckém kádru jen Václav Pilař a Ladislav Krejčí, oba ale kvůli působení v zahraničí jen těsně.

Navíc Mihálik vystřídal několik ligových adres včetně prestižní plzeňské, zkusil si i nizozemskou ligu, byť s nevalným úspěchem.

Pozice se silným hlasem v kabině se mu tak nabízí. „Nevím, jestli budu úplný lídr, který by měl něco určovat. Jsou tady zkušenější hráči, než jsem já,“ říká útočník, jenž se do velkého fotbalového světa před lety úspěšně vydal v Jablonci.

Necítíte se na to?

Hlavně teprve poznávám kabinu, její chod a celkově tréninkový proces. Samozřejmě, že jsem něco prožil, ale budu to hlavně chtít prokazovat na hřišti, to je pro mě nejdůležitější.

Poslední sezony jste odehrál ve Slovácku, zažil jeho velmi úspěšnou éru. Jak probíhala jednání, jež vás přivedla do Hradce?

Myslím, že korektně a k mému překvapení až velice jednoduše, všechno proběhlo bez větších zádrhelů. Vyřešilo se to rychle a jsem rád, že ani na jedné straně nebyly problémy. Domluvil jsem se tady na veškerých podmínkách a kluby se také dohodly.

Jak velkou roli sehrál ve vašem příchodu fakt, že tu trénuje David Horejš?

Velkou. Zažil jsem ho v Českých Budějovicích, kde nám spolupráce fungovala, tehdejší sezona z pohledu týmu i z mého osobního nebyla vůbec špatná. Takže v otázce Hradce to byl opravdu znatelný důvod. Díky němu jsem měl a mám chuť tady být.

Ondřej Mihálik v dresu Českých Budějovic (vpravo) ve vzdušném souboji s Janem Mejdrem z Hradce Králové

Co fakt, že se Hradec v posledních sezon zvedá, k čemuž určitě přispívá nová aréna?

Pochopitelně také. Rozvoj klubu, jeho nová identita a hlavně stadion tomu hrozně pomáhají. Lidi se chytli, na každý domácí zápas je téměř plný stadion. Všechno šlo nahoru, image klubu je teď skvělá a momentálně je Hradec zajímavá adresa. Jak se vám nová aréna, která nyní bude vaší domácí, líbí? Je nádherná. Hned když jsem tady poprvé hrál, jsem říkal, že je to pro český klub ideální stadion. Kapacita přesně tak akorát, krásné zázemí, je vidět, že je všechno nové. Myslím, že máme nejlepší podmínky pro tréninkový proces, abychom naši každodenní práci vykonávali na sto procent.

Stihl jste už poznat nové spoluhráče?

Se spoustou kluků už jsem někde hrál, prošli jsme stejnou kabinou. V následujících dnech, týdnech a také na soustředění se poznáme všichni daleko víc. Těším se, až spolu budeme na hřišti.

Hradecký tým nedávno opustil útočník Daniel Vašulín, který odešel do Plzně. Vy jste také útočník, jak těžké jej bude nahradit?

Doufám, že tady na jeho práci navážu i přesto, že typologicky jsme každý úplně jiný. Já jsem rychlostní typ útočníka, Váša je spíš silový. Hradec mě ale angažoval, protože ve mně vidí potenciál na to, abych ho nahradit mohl. Doufám, že se mi to podaří, udělám pro to maximum. Je mi jasné, že jako od útočníka nebo případně křídla se ode mě čísla budou očekávat. Musím na to být připravený.

Hradec posiloval v létě hlavně v útoku, kromě vás přišli Vlkanova a Náprstek, v týmu jsou jména jako Pilař či Krejčí. Co říkáte této ofenzivní síle Hradce?

Myslím, že k tomu přispěje i to, že i ve středové řadě jsou kvalitní fotbalisté. Teď to bude jenom na nás, na tréninku a na koučovi, abychom spolupráci vyladili a bylo to co nejlepší. Samozřejmě mohu těžit ze hry v meziprostoru anebo v běhání za obranu. Doufám, že si s Vlčákem, Pilkou i dalšími hráči sedneme a hlavně budeme hrát týmově, což by mělo vést k tříbodovým ziskům a k dobrým výkonům. Chci se s týmem pohybovat nahoře.

Kde by to podle vás mohlo být?

Bojovat o šestku. Žádné konkrétní cíle si ale dávat nechceme. Musíme jít zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude na konci sezony stačit. Pro Evropu je pět míst, to je velká výzva. A proč ne hned v téhle sezoně?