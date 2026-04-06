Chance Liga 2025/2026

Zlomy střelce Mihálika: dva góly, pokoření Bohemians. Zbývají už jen Pardubice

Radomír Machek
  10:38
Dva góly v jednom ligovém zápase? Na tento fotbalový počin si musel královéhradecký útočník Ondřej Mihálik počkat až do svých devětadvacátých narozenin. Tři dny po nich se mu to poprvé v kariéře podařilo.
Fanoušci a hráči Hradce Králové oslavují gól proti Bohemians Praha 1905

foto: Josef VostárekČTK

Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians
Ondřej Mihálik z Hradce Králové slaví gól.
Útočník Ondřej Mihálik z Hradce Králové hlavičkuje před Kaanem Kairinenem ze...
Slávistický Mick Van Buren drží Ondřeje Mihálika ze Slovácka.
27 fotografií

Pro útočníka, který svoji kariéru v nejvyšší soutěži zahájil už před téměř dvanácti lety, dost dlouhá čekací doba. Ukončil ji jen krátce poté, co ještě před pár týdny, stejně jako celou aktuální sezonu, neměl místo v hradecké sestavě zdaleka jisté.

„Svými posledními výkony jsem cítil, že jsem formu chytil,“ uvedl útočník, jenž svým gólem rozhodl jak minulé utkání s Baníkem Ostrava (1:0), tak nedělní duel s Bohemians (2:0).

Hradec se po těchto dvou výhrách tři kola před koncem v tabulce posunul na šestou příčku, která pro nadstavbovou část ligy zajišťuje místo ve skupině, v níž se bude hrát nejen o mistrovský titul, ale také o další místa zaručující start v evropských pohárech.

Od začátku sezony dlouho pouze jediný zápas v základní sestavě, nyní čtvrtý za sebou a v nich tři góly. Využitá důvěra, kterou od trenérů dostáváte?
Cítím ji a snažím v každém zápase dokazovat, že šanci, kterou jsem dostal, nechci pustit. A jsem rád, že mě to poprvé v kariéře odměnilo dvěma góly. Navíc jsem odmazal předposledního soupeře, kterému jsem v lize ještě nikdy nedal gól, už mi chybějí jen Pardubice. Stejně jako dva góly v jednom zápase další zlom v kariéře.

Přišel poté, co jste čelil mediálně propírané kauze s fanouškem Hradce, který vás častoval svými nadávkami. Velké zadostiučinění?
Možná to byl ten, co dneska dvakrát točil šálou. (smích) Už jsem to ale jinak hodil za hlavu a už mu ani nechci dávat mediální prostor.

Bohemians jste si ze seznamu odmazal hned dvěma brankami, který jste je porazili a posunuli se do elitní šestky. O to příjemnější pocit?
Pro nás to byl hlavně zápas, v němž jsme získali tři důležité body. předcházející možnosti, jak se do šestky dostat, jsme nevyužili, konečně se nám to povedlo.

Hradecký Horejš: Darida čeká na výrok pokladníka, Mihálik byl důležitý i bez gólů

Po výsledcích soupeřů bylo jasné, že vás tam výhra nad Bohemians posune. Velká motivace pro samotný zápas?
Naše nastavení před zápasem bylo opravdu takové, že ho jdeme jednoznačně vyhrát. Povedlo se to a myslím si, že zaslouženě, dali jsme Bohemce dva góly a žádný jsme nedostali. Je sice pravda, že jsme v utkání měli pasáže, kdy jsme lehce ztráceli míč a po individuálních chybách jsme jim nabídli dvě velké šance, které jsme museli na poslední chvíli zahasit, ale jinak se Bohemka k ničemu nedostala, na její jednoduchý fotbal jsme byli připraveni.

Jak berete šanci na to zahrát si v nadstavbě ve skupině o titul a o účast v evropských pohárech?
Že jsme si k top šestce otevřeli dveře a že je nás nás, abychom tuhle šanci chytili za pačesy a šli dál. Tohle tady v Hradci chceme a tam vzhlížíme.

Sledujete výsledky soupeřů, kteří stejně jako vy usilují o poslední místa ve skupině o titul?
Moc ne, naše práce je soustředit se na nás, jen my to ovlivníme. Sice je to meta nejen pro nás hráče, ale i celkově pro klub, přesto v kabině nevyhlašujeme, že musíme, není to povinnost. Důležitější je nyní ta touha, udělali jsme první krok, po kterém navíc ztrácíme jen dva body na páté místo.

Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Do kabiny se vám po reprezentační přestávce vrátil Vladimír Darida, který národnímu týmu pomohl k postupu na mistrovství světa. Jak jste ho po takovém úspěchu přivítali?
Nebylo nic mimořádného. Přijel hned druhý den po postupovém zápase na masáž a další den už trénoval. Jen jsme mu týmově pogratulovali k tomu, že to zvládli a že je český tým na mistrovství světa. Velký úspěch, stejně jako to že se na tom podílel hráč z Hradce. Že tu šanci vůbec měl a že ji využil. Doufám, že se podívá i do Mexika.

On své rozhodnutí, zda případnou nabídku využije stejně jako před baráži, zatím nezveřejnil, ptal jste ho na to vy?
Ne, ale myslím si, že pokud ji mít bude, tak že by asi byl sám proti sobě, kdyby ji nevyužil. Není to ale otázka pro mě, ale pro pana Koubka a pro Vláďu samotného, zda v nominaci bude, či ne.

Vstoupit do diskuse

29. kolo

Kompletní los

28. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.