Trápí nás produktivita, ví Mazuch. Chytí se Boleslav proti Plzni?

I díky absenci několika stabilních obránců zvládl proti Slavii celé střetnutí, a v koncovce se dokonce dostal v nadějné pozici ke střele. Netrefil přesně a Boleslav podlehla 0:1.

„Není to zrovna moje disciplína,“ hodnotil nepovedenou ránu Ondřej Mazuch. „Ale jinak jsem se cítil dobře, jsem připravený na zápasový režim,“ dodal.

První celé utkání v novém dresu. Jak ho hodnotíte

Nemůžu to hodnotit pozitivně, protože jsme prohráli a nezískali ani bod. Z toho pohledu je jasné, že to byl negativní zápas.

Dalo se proti mistrovi vytěžit více?

Nějaké šance jsme měli, tři čtyři tutovky tam byly, velká škoda, že jsme nedokázali dát alespoň jeden gól. Slavia měla podobný počet možností, ale tu jednu branku vstřelila. Možná bychom si bod za remízu zasloužili. Čekali jsme, že nebudeme tolik na balonu, což se potvrdilo, Slavia měla vysoké procento držení míče. O to více je v takovém utkání důležitá produktivita.

Jak vlastně na Slavii nahlížíte jako bývalý hráč Sparty?

Slavii beru jako jeden z předních týmů v Česku a moje sparťanská minulost v tom nehraje roli. Pro nás je to super konfrontace, tyhle zápasy proti předním klubům chce hrát každý. Snažili jsme se proti ní uspět, nepovedlo se, tak se musíme připravit na Plzeň, a hlavně potom na Zlín.

Čekáte o víkendu v Plzni podobné střetnutí, jako bylo to se Slavií?

Bude to asi podobné, také nemůžeme počítat s tím, že těch velkých šancí budeme mít nějak hodně. Přijdou dvě tři, a pokud je neproměníme, nemůžeme počítat s body.

Celé kolo se hrálo bez diváků. Mělo to na hru nějaký vliv?

Bylo znát, že na tribunách nebyli lidi a nefandilo se. Na druhou stranu, když rozhodčí pískne do píšťalky, snaží se všichni hrát naplno. Samozřejmě by to na plném stadionu vypadalo lépe, ale my jsme rádi, že můžeme vůbec nastoupit.