Tvrdý boj slávistů v Karviné. Neměli jsme si nechat nakopat, řekl Lingr

„V zápase padlo šest gólů, bylo tam hodně šancí, ale na druhou stranu jsem viděl deset zákroků, které do fotbalu nepatří,“ prohlásil slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „Představoval bych si více fotbalu a méně faulů, aby hra byla plynulejší.“

Rozhodčí Julínek dal žluté karty čtyřem domácím hráčům a třem Slavie. Obránce Karviné Šehić ji viděl už v páté minutě...

„Pro něj to byl první domácí zápas, byl vyhecovaný, takže do toho šel ostře, ale nemyslím si, že by v tom utkání bylo něco za hranou,“ prohlásil karvinský kouč Jozef Weber.

„Je to otázka posuzování. Viděl jsem tam ze strany hostů, jak dohráli našeho hráče kolenem. A Křapku, když šel do vápna, odstavili loktem a nic se nedělo. Byl to tvrdý anglický zápas.“

Sudí Julínek navíc po dvou žlutých kartách vyloučil trenéra Webera a žlutou kartu udělil i jeho asistentovi Baránkovi.

„Byla to moje chyba,“ připustil Jozef Weber. „Měl jsem se na utkání lépe připravit, na nominaci všech lidí kolem, a vnitřně se s tím vypořádat. Sám si udělím pokutu.“

Doufá však, že členové disciplinární komise k němu budou shovívaví. „Jako trenér jsem byl vyloučený poprvé a jako hráč jednou dvakrát, a to jsem odehrál čtyři sta osm utkání.“

Slávistický záložník Ondřej Lingr, který je karvinským odchovancem, řekl, že na tvrdosti je hra Karviné založená.

„My jsme se tomu měli přizpůsobit dříve a hrát stejně tvrdě jako oni a nenechat si nakopat,“ uvedl Lingr.

Karvinský útočník Antonín Svoboda odmítl, že by hráli přehnaně tvrdě. „Fotbal je kontaktní sport,“ namítl. „Ale samozřejmě, že jsme chtěli hrát agresivně a nebát se jich. Soupeř musí pocítit, že hrajeme doma. Vše ale bylo v rámci mezí, nebyly tam žádné zákeřné fauly na červenou kartu.“

Jindřich Trpišovský připustil, že s agresivnější hrou protivníka počítali. „Ale je to o tom, jak se ze všech stran bavíme, aby se chránilo zdraví hráčů, a to dnes, myslím si, nebylo,“ podotkl.

„Viděli jsme to v našem utkání ve Varšavě, kdy za první zákrok Holeš jsme dostali červenou kartu.“

Trpišovský je přesvědčený, že je potřeba technické hráče nechat hrát fotbal

„Chci vidět góly, centry, průniky, kličky a věci, které to narušují, i když i tvrdost k fotbalu patří, musejí být potrestané. Na obou stranách.“

Slávistický trenér ale uznal, že když dvakrát vedli, měli utkání dotáhnout do vítězného konce. „Karviná si ale za šance a důraz, který vyvinula v pokutovém území bod zasloužila.