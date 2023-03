Ukázali jsme pravou tvář Slavie, těšilo Lingra. Při oslavě ho zavalili

Kdo viděl, s jakou energií slávistický čipera vyběhl na trávník, poznal: takhle vypadá správně nahecovaný náhradník. Hýřil pohybem, tryskala z něj energie, nakonec hit kola rozsekl volejem po centru Juráska z pravé strany. Slavia se tak vrátila na první místo, kde ji jen na chvilku vystřídala Sparta.

Lingr by jistě raději hrál od první minuty, ale: „Necítil jsem se nijak upozaděný. Respektoval jsem, že se trenéři rozhodli jinak. Takový zápas chcete hrát od začátku, ale těšil jsem se, až tam vletím. Byl jsem namotivovaný, chtěli jsme se odpíchnout do boje o titul. A vyšlo to skvěle.“

Pomohlo, že jste šel do zápasu ve chvíli, kdy Plzni pomalu začaly docházet síly?

Určitě. Jsem za to vděčný klukům, ale hlavně trenérům, protože to byla jejich taktika. Chtěli, abych tam šel za stavu, kdy budou soupeři utahaní a bude šance rozhodnout. Mysleli jsme si, že to bude dlouho bez gólů, ale když jsme ve dvacáté minutě prohrávali, bylo to těžké. Naštěstí se mi pak povedlo úkol splnit.

A oslavu jste si pořádně užil.

Jo, hřiště bylo celkem suché, udělal jsem pár kotrmelců a narazil jsem do Kuby Hromady... Byla to euforie. Kluci běželi doleva, doprava, já chtěl za lidmi z realizáku, ale ostatní mě zavalili a pomalu jsem ani nemohl dýchat. Prostě super oslava (smích).

Pohled trenéra Jindřich Trpišovský o tom, jak těžké bylo nechat Lingra v úvodu na lavičce „Patří to k naší práci. Jednoduché to není, každý chce hrát. Je vám to líto kvůli tomu hráči, protože třeba zaslouží hrát, ale důležitý je jeho přínos, ne minutáž. Když to hráči takhle budou vnímat, tým bude fungovat. Ondra má zkušenosti, ví, že tým je na prvním místě. Když mu to vysvětlíte, vezme to. V první fázi může třeba být zklamaný, ale říkal jsem mu, že když dá gól a vyhrajeme, může mi klidně nadávat. Což udělal. (smích)“

Ve vypjatých zápasech jste řádil už několikrát, Plzni jste dal gól počtvrté. Čím to?

Nevím. Dá se asi říct, že jsou to zápasy pro mě, umím se na ně motivovat. Jsem rád, že jsem mohl i tentokrát rozhodnout a že máme tři důležité body.

Taky jste odčinili zbabraný zápas v Budějovicích.

To je fotbal, jednou formu máte, jednou ne. Budějovice jsme hodili za hlavu, proti Plzni jsme ukázali pravou tvář Slavie. Doufám, že takhle budeme pokračovat dál a vyhrajeme i v Liberci.

S jakými úkoly jste vlastně šel na hřiště? Vypadalo to, že běháte všude.

Měl jsem hrát desítku, pod útočníkem. Ale v prvním poločase Plzeň dobře bránila, takže jsme museli být aktivní. Lítal jsem všude možně, po deseti minutách jsem byl unavený, musel jsem to rozdýchávat. Ale vyplatilo se, pohyb a náběhy na ně platily.

Zápas trochu připomínal střet dvou světů, dvou odlišných stylů. Těší vás, že jste si dokázali, že na ten plzeňský vaše zbraně platí?

Určitě. Potřebovali jsme se nakopnout. Nebudeme si nic nalhávat, nějaká deka na nás určitě předtím ležela. Bylo důležité to strhnout, přístupem, bojovností, výkon se nakonec musel lidem líbit. Věřím, že nám to pomůže.

Jak důležitý krok v boji o titul jste udělali?

Strašně důležitý, zvlášť po tom špatném výkonu v Budějovicích. Samozřejmě víme, že nám na paty šlape Sparta, zůstává tam i Plzeň. Respektujeme každého soupeře, ale cíl je pro nás titul a pohár. Další krok musíme udělat v Liberci.