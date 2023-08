Hostování s povinnou opcí. Slávista Lingr se potká s Hanckem, míří do Feyenoordu

Bylo to jedno z horkých témat slávistického přestupového léta. Ondřej Lingr, čtyřiadvacetiletý reprezentant a opora ofenzivních řad, nakonec z Edenu odejde do Feyenoordu Rotterdam. Nizozemský šampion by měl hráče získat na hostování s povinnou opcí.