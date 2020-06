Za krutou prohru na Spartě si můžeme sami, mrzí karvinského Lingra

Proti Slovácku nemůže Ondřej Lingr hrát, jelikož v nedělním duelu se Spartou Praha (1:4) dostal čtvrtou žlutou kartu, což automaticky znamená stop na jedno utkání.

„Bohužel proti Slovácku budu klukům držet jen palce, ale na další utkání doma s Českými Budějovicemi budu nachystaný,“ prohlásil jednadvacetiletý karvinský odchovanec.

Je prohra se Spartou 1:4 hodně krutá?

Je, ale můžeme si za to sami. Druhý poločas byl z naší strany ostuda. Nechápu, co jsme tam dělali. První jsme odehráli, jak jsme si představovali. Hráli jsme dobře.

V čem tedy byla příčina vysoké prohry?

Bohužel nás zlomil gól ve čtyřicáté osmé minutě. Pak už Sparta dominovala a my hráli špatně.

Při prvním gólu Karlssona i druhém Hložka míč skončil v levém horním rohu vaší branky. Dá se říct, že jste měli smůlu, že to tak parádně trefili?

Je to smůla, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Bránili jsme tam strašně laxně, neměli jsme je vůbec nechat střílet.

Jak utkání ovlivnila úvodní minuta, kdy jste dali gól, ale rozhodčí ho kvůli předchozímu faulu Moravce na Hložka odvolal?

Pokud byl regulérní, tak ta situace zápas ovlivnila dost. Mohli jsme v poločase vést dva nula a de facto by bylo po zápase. Ale rozhodčí rozhodl, jak rozhodl.

Přesto jste díky vaší trefě od 32. minuty vedli. Jak jste tu akci viděl?

Říkal jsem Giglimu (z pravé strany centrujícímu Ndefemu), ať mi dá konečně nějaký pas. Tak mi ho tam poslal. Snažil jsem se dobře zakončit a vyšlo to. Za ten gól jsem rád, ale bohužel vcelku byl k ničemu...

Při tom gólu jste si naběhl před Sáčka. Věděl o vás?

Asi věděl, ale na míč jsem si počkal, přeskočil ho a rychle zakončil.

Dal jste čtvrtý gól v tomto ročníku ligy. Uvědomujete si, že jste nejlepší střelec mužstva?

Jo, uvědomuji, ale čtyři góly jsou furt málo. Musím jich dávat více, abychom vyhrávali a sbírali body, což je pro mě nejdůležitější.

Už ve středu hrajete v Uherském Hradišti proti Slovácku, byť vy budete kvůli žlutým kartám chybět. Ale jak bude náročné dát se po pokaženém utkání se Spartou rychle dohromady?

Pokud jde o kondici, je náš tým dobře připravený. A určitě je pro nás lepší, že se už zase hraje, než abychom furt trénovali a v té porážce se babrali.