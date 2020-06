Karvinský záložník Lingr nechce už nikdy zažít baráž o první ligu

„Nedá se nic dělat, že budeme hrát jen dvakrát doma. Situaci jsme si zkomplikovali sami,“ řekl karvinský záložník Ondřej Lingr. „Musíme to však hodit za hlavu a především zvládnout oba domácí duely. K tomu zkusíme vyhrát i na hřišti soupeře.“

První příležitost uspět venku budou mít v sobotu od 15.30 v Teplicích, kde do nadstavby vstoupí. Dále je ještě čekají souboje v Olomouci (28. června) a ve Zlíně (4. července). „Celá nadstavba bude o hlavě,“ řekl Ondřej Lingr. „Musíme hrát naprosto zodpovědně v obraně a nedostávat zbytečné góly. Musíme se vzchopit a válčit dál. Jinak to bohužel nepůjde. Baráž už nikdy nechci zažít, stačila mi v minulé sezoně.“

Karvinští na třináctou, mimobarážovou příčku Zlína ztrácejí jediný bod a na dvanácté Teplice pět. Naproti tomu před poslední Příbramí mají pětibodový náskok.

„Hlavně musíme být na konec sezony dobře připraveni mentálně,“ upozornil karvinský trenér Juraj Jarábek. „Před námi je ještě pět zápasů. Základem je vyhrát obě domácí utkání. Pokud podáme podobné výkony jako s Českými Budějovicemi nebo Boleslaví, budeme mít naději uspět.“

Uznal, že mužstvo se na gól nesmírně nadře, ostatně s 25 vstřelenými brankami je v útoku třetí nejhorší před Příbramí s 23 a Opavou s 16. „Takže o to více se musíme vyvarovat chyb vzadu,“ podotkl Jarábek.

„Jsem přesvědčený, že máme dostatečně kvalitní mužstvo, abychom se zachránili a případně se vyhnuli i baráži.“ Karvinské může těšit, že minule proti Mladé Boleslavi (2:2) se poprvé v této sezoně, ve 24. utkání, trefil Adriel Ba Loua, který patří k nejlepším nahrávačům ligy.

„Těším se, až stejně dobře zahraje i venku. Kdyby se mu to povedlo, byla by to paráda,“ prohlásil trenér Juraj Jarábek.