Částka přes 50 milionů. Slavia oznámí návrat Lingra, zbaví se nálepky žolíka?

Hráčem Feyenoordu byl Lingr ve skutečnosti jen pár týdnů. Teprve na začátku července se jeho loňské hostování proměnilo v přestup, za který měl nizozemský klub poslat do Prahy zhruba sto milionů korun.

Teď je ovšem fotbalový dravec z Havířova zpátky.

V zákulisí se mluví o částce 2,2 milionu eur, což dělá asi pětapadesát milionů korun, což znamená, že na něm Slavia v součtu nakonec vydělá.

Do Prahy z Rotterdamu původně Lingr přicestoval na reprezentační sraz, v úterý si ovšem z hráčského hotelu odskočil, aby dokončil očekávaný návrat. Slavia by jeho příchod měla potvrdit ve večerních hodinách či během středy, kdy musí uzavřít soupisku pro Evropskou ligu.

„Vždycky bych ho přivítal zpátky,“ říkal o Lingrovi trenér Jindřich Trpišovský. „Po tom všem, co pro nás odvedl, má v Edenu dveře otevřené.“

Vytoužená zahraniční štace se v Lingrově případě smrskla na pouhých dvanáct měsíců. Ve Feyenoordu, který si ho vyhlédl i díky výkonům ve vzájemných zápasech Konferenční ligy, nedostal pořádnou šanci.

Jen 444 odehraných minut v osmadvaceti zápasech, do nichž vždy naskočil jako střídající hráč. Po odchodu trenéra Arneho Slota do Liverpoolu sice Lingr doufal, že jeho pozice posílí, jenže ani Briana Priskeho, bývalého kouče Sparty, v tréninku nezaujal.

Zkraje sezony nastoupil na dvacet minut v nizozemském Superpoháru, jinak vysedával na lavičce. Odchod byl nevyhnutelný a návrat do Slavie, která má s angažováním vlastních bývalých hráčů zkušenosti, jednou z lákavých možností.

„Vím, že Ondra svou situaci ve Feyenoordu řeší. Se Slavií měl výborný vztah, s hráči i s celým realizákem,“ zmínil Trpišovský po nedělním ligovém zápase, kdy ještě nebylo hotovo.

Lingr je okamžitou posilou pro ligu i evropské soutěže. Nejdřív ze sebe ale bude chtít definitivně sejmout nálepku žolíka, která ho po celou kariéru provází.

„Každý fotbalista by rád nastupoval od začátku, i když chápu, že tahle role je taky důležitá. O něčem vypovídá, když se vám daří vstupovat do utkání z lavičky. Ale nerad bych, aby toho někdo i v budoucnu v uvozovkách zneužíval,“ vykládal upřímně během nedávného Eura v Německu, kam cestoval právě v roli užitečného náhradníka.

Ve Slavii se bude chtít zařadit mezi stěžejní hráče základní sestavy, kam už před svých odchodem do Nizozemska patřil.

Odchovanec Karviné do Slavie poprvé přestoupil v srpnu 2020 a během tří sezon stihl odehrát 138 zápasů, v nichž nasázel čtyřicet gólů. Na to, že chodil výhradně až do rozjetých zápasů, byl relativně produktivní i v Nizozemsku, kde si připsal gól či asistenci v průměru každých 89 minut.

Do Slavie se po nevydařeném angažmá v zahraničí vrací podobně jako David Zima, kterého klub po dvou a půl letech vykoupil z italského Turína. Jiný zamýšlený návrat naopak červenobílým před pár týdny nevyšel: nigerijský útočník Peter Olayinka zůstal v Crvené zvezdě Bělehrad, přestup navzdory původní dohodě klubů ztroskotal.