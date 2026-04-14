Chance Liga 2025/2026

Nemůžeme najít cestu ven, říká Kričfaluši. Na tréninku ale vypadáme dobře, diví se

Jiří Seidl
  10:30
Nepomohla změna trenéra. Nepomohly přesuny v sestavě. Mužstvo neoživily ani návraty některých marodů. Fotbalisté ostravského Baníku jsou sedm kol před koncem první ligy pouhé dva body od sestupu... „Doléhá na nás velká zodpovědnost, protože naše situace se nevyvíjí dobře. Dostáváme facky ze všech stran a nejsme schopni najít cestu ven,“ prohlásil Ondřej Kričfaluši, který se v minulých dvou utkáních vrátil z postu stopera do zálohy.
Jabloneckého záložníka Filipa Zorvana se snaží zastavit Ondřej Kričfaluši z Baníku. | foto: ČTK

Slávista Moses se snaží probít přes baníkovce Boulu a Kričfalušiho.
Hráči Baníku slaví gól Ondřeje Kričfalušiho v zápase se Zlínem.
Ondřej Kričfaluši z Baníku slaví svůj druhý gól v zápase se Zlínem.
Ondřej Kričfaluši z Baníku v souboji s Davidem Machalíkem ze Zlína.
41 fotografií

Čím to je, že fotbalisté Baníku ne a ne zabrat s výjimkou utkání se Zlínem (6:2)?

Po sobotní prohře v Jablonci 1:4 platí, že Baník v tomto ročníku první ligy venku vyhrál jediné z 15 utkání.

Jablonec - Baník 4:1, domácí jsou průběžně třetí, trápení Ostravanů pokračuje

„Na tréninku tomu dáváme sto procent. Vypadáme na něm tak, jak bychom měli, ale pak jdeme na hřiště a zdá se, že si chceme jenom tak zahrát. Přístup od nás všech se musí v každém zápase změnit, jinak nemáme šanci na úspěch,“ řekl Kričfaluši.

Proč tomu tak je, když bídný herní projev má mužstvo až na výjimky celou sezonu?

„Vědět to, tak bychom zřejmě nebyli dole,“ povzdechl si Kričfaluši. „Asi to je i o sebevědomí, o tom, jak chodíme do soubojů, protože třeba teď v sobotu to vypadalo, že Jablonec chce vyhrát více. Nedokážu přesně říct, čím to je, jinak bychom udělali to, co máme.“

NEJ Z LIGY: Sochůrek jako Lobotka i bitva gólmanů. A kdo nechce do elitní šestky?

Po propadáku v Jablonci se novináři Kričfalušiho ptali, čím si vysvětluje laciné góly, které mužstvo dostává. Třeba když míč v pokutovém území projde mezi dvěma bránícími ostravskými hráči... Anebo si nepohlídají centr ze strany.

„Mě štve druhý gól, který jsme dostali,“ prohlásil Kričfaluši. „Už poněkolikáté nám soupeř vstřelil gól na začátku zápasu, přičemž víme, že nejsme v situaci, kdy bychom sami dali čtyři a otočili stav. Jenže my vyrovnáme a pak dostaneme gól po autu. To je standardní situace, ze které máme těžit my, nesmíme z ní dostávat góly. To si musíme pořád opakovat a už takový gól nemůžeme dostat, protože to jsou situace, na které musíme být nachystaní.“

Před ostravskými fotbalisty jsou nyní domácí zápasy základní části v sobotu od 15.00 s Bohemians Praha 1905 a týden nato od 16.00 s Viktorií Plzeň. A pak je ještě čeká pět duelů ve skupině o udržení, přičemž na třináctou příčku znamenající jistotu záchrany ztrácejí sedm bodů.

„Na los se dívat nemůžeme,“ podotkl Kričfaluši. „Musíme zápasy zvládat a je úplně jedno s kým. Teď hrajeme dvakrát doma a musíme vyhrávat, už nemáme kam uhnout, protože jinak se řítíme do průseru...“

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Přijde Arsenal o titul? Pořád je to nejlepší klub v Anglii, přesvědčuje Guardiola

Pep Guardiola na lavičce Manchesteru City během utkání proti Chelsea.

Zhruba 20 minut před koncem nedělního utkání, když fotbalisté Manchesteru City vedli už 3:0 na Chelsea, kamery zabraly jednoho z hostujících fanoušků. Ten držel plastovou láhev s logem Arsenalu a...

13. dubna 2026  12:50

NEJ Z LIGY: Sochůrek jako Lobotka i bitva gólmanů. A kdo nechce do elitní šestky?

Choreo fanoušků Slavie v utkání s Plzní.

Ještě věříte, že by snad v závěru Chance Ligy přišlo drama? Náskok vedoucí Slavie na druhou Spartu se dvě kola do konce základní části snížil na osm bodů poté, co lídr soutěže doma remizoval 0:0 s...

13. dubna 2026  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.