Čím to je, že fotbalisté Baníku ne a ne zabrat s výjimkou utkání se Zlínem (6:2)?
Po sobotní prohře v Jablonci 1:4 platí, že Baník v tomto ročníku první ligy venku vyhrál jediné z 15 utkání.
Jablonec - Baník 4:1, domácí jsou průběžně třetí, trápení Ostravanů pokračuje
„Na tréninku tomu dáváme sto procent. Vypadáme na něm tak, jak bychom měli, ale pak jdeme na hřiště a zdá se, že si chceme jenom tak zahrát. Přístup od nás všech se musí v každém zápase změnit, jinak nemáme šanci na úspěch,“ řekl Kričfaluši.
Proč tomu tak je, když bídný herní projev má mužstvo až na výjimky celou sezonu?
„Vědět to, tak bychom zřejmě nebyli dole,“ povzdechl si Kričfaluši. „Asi to je i o sebevědomí, o tom, jak chodíme do soubojů, protože třeba teď v sobotu to vypadalo, že Jablonec chce vyhrát více. Nedokážu přesně říct, čím to je, jinak bychom udělali to, co máme.“
Po propadáku v Jablonci se novináři Kričfalušiho ptali, čím si vysvětluje laciné góly, které mužstvo dostává. Třeba když míč v pokutovém území projde mezi dvěma bránícími ostravskými hráči... Anebo si nepohlídají centr ze strany.
„Mě štve druhý gól, který jsme dostali,“ prohlásil Kričfaluši. „Už poněkolikáté nám soupeř vstřelil gól na začátku zápasu, přičemž víme, že nejsme v situaci, kdy bychom sami dali čtyři a otočili stav. Jenže my vyrovnáme a pak dostaneme gól po autu. To je standardní situace, ze které máme těžit my, nesmíme z ní dostávat góly. To si musíme pořád opakovat a už takový gól nemůžeme dostat, protože to jsou situace, na které musíme být nachystaní.“
Před ostravskými fotbalisty jsou nyní domácí zápasy základní části v sobotu od 15.00 s Bohemians Praha 1905 a týden nato od 16.00 s Viktorií Plzeň. A pak je ještě čeká pět duelů ve skupině o udržení, přičemž na třináctou příčku znamenající jistotu záchrany ztrácejí sedm bodů.
„Na los se dívat nemůžeme,“ podotkl Kričfaluši. „Musíme zápasy zvládat a je úplně jedno s kým. Teď hrajeme dvakrát doma a musíme vyhrávat, už nemáme kam uhnout, protože jinak se řítíme do průseru...“