V dohrávce druhého kola první ligy totiž nedávné ostravské posily Srdjan Plavšič, David Planka, Artúr Musák a Ondřej Kričfaluši nemohou nastoupit. Důvod je jasný – v původním termínu zápasu nebyli ještě na ostravské soupisce.
„Bude to složitější, budu nervóznější než na hřišti,“ prohlásil Kričfaluši. „Ale my, kteří nemůžeme hrát, se budeme snažit klukům udělat takový servis, abychom byli na Teplice připraveni a ten dobře rozehraný zápas dotáhli do vítězného konce.“
Jak vůbec přijal nové angažmá v Ostravě, kam přestoupil z pražské Slavie?
|
Baník na poslední chvíli ještě posílil. Ze Slavie získal Kričfalušiho a Planku
„Těšil jsem se sem. Řešili jsme to na represrazu jednadvacítky, kde jsme se s Plankičem (Davidem Plankou) dozvěděli, že sem pojedeme na zdravotní prohlídku. Vše se zrodilo velmi rychle,“ připomněl Kričfaluši, že se s Plankou do Ostravy přesouvali minulý týden po kvalifikačních zápasech národního mužstva do 21 let.
Pro přestup do Baníku se rozhodl i kvůli fanouškům.
„Ta atmosféra je tu fantastická. Už když jsem tady jezdil jako protihráč, měl jsem husí kůži. A teď jsem ji měl znovu. Fanoušci byli úžasní a mrzí mě, že jsme nedokázali dát alespoň gól. Ale věřím, že se všechno otočí.“
Svůj příchod do Ostravy probíral i s Matějem Šínem, s nímž se zná z reprezentační jednadvacítky.
„Řešili jsme to spolu hodně, troufnu si říct, že jsme velmi dobří kamarádi právě z reprezentace,“ řekl Kričfaluši. „Ptal jsem se ho na hodně věcí a Baník mi jenom doporučil. Že tady je všechno na top úrovni, což se mi potvrzuje. I Šíňas měl velkou zásluhu na tom, že jsem si vybral zrovna Baník.“
S velkým fotbalem se Kričfaluši seznamoval v sokolovském Baníku. Jak na něj zapůsobil ten ostravský? „Trénujeme na Bazalech, tam je pořád znát ta minulá atmosféra. Baník je velký klub a v Ostravě i taková modla. Zatím se ale pořád seznamuji.“
A s novými fotbalisty se seznamují i hráči, kteří jsou v Baníku už déle. Bylo to na výkonu s Libercem znát?
„To asi není otázka úplně na mně, protože s kluky se znám dva dny. To by měli říct ti, kteří jsou tu déle. Ale mě to osobně nějak nevadí, neřeším, kdo je zrovna na hřišti. Snažím se pomoct klukům a týmu, abychom vyhrávali,“ uvedl Kričfaluši.
|
Jak na obměněný Baník? Ten stroj nakopneme, věří Hapal. Nováčky pochválil
Připustil, že týmový výkon nebyl optimální. „První poločas jsme měli dost šancí dát nějaký gól, ale koncovka se nám úplně nedařila a dostali jsme zbytečné góly. Už ve druhé minutě ze standardky, to se stát nesmí. Druhý přišel po naší chybě a potom se stav už těžko otáčí. Ve druhé půli jsme si ale měli vytvořit větší tlak a více se tlačit za gólem.“
Proti Liberci naskočil Kričfaluši do zálohy, přičemž mu pomohlo, že kvůli zdravotním problémům nemohla hrát ostravská stálice Jiří Boula, byť trenér Hapal připustil, že zvažoval postavit oba dva.
„Nevím, jak to měl trenér naplánované, kdyby byl Boulis zdravý, ale určitě mi do sestavy pomohlo, že tentokrát hrát nemohl,“ uvedl Kričfaluši.
A hned nastoupil vedle Davida Planky, s ním se potkal i v reprezentaci. Mohou z toho těžit i v Baníku?
„Asi něco málo jsme z toho vytěžit mohli, ale ligové zápasy jsou úplně jiné. Reprezentační úroveň jednadvacítky je furt ještě mládežnická, ale tady se hraje s dospělými chlapy. Vypadá to jinak,“ odpověděl. „Ale s Plankičem se znám ještě z mládeže, se Slavii jsme získali titul v kategorii devatenáctiletých.“
|
NEJ Z LIGY: Štormanova paráda i výtečný Zadražil. Začnou se Pardubice zvedat?
Už s trenérem Hapalem probíral, na kterém postu by měl nastupovat?
„On ví, že můžu alternovat na více postech a s tím jsem sem i přicházel,“ odpověděl Kričfaluši, který nemá problém hrát stopera, anebo defenzivního záložníka. „Neřeším, na který post mě trenér postaví. Jsem rád, když hraju a můžu pomáhat týmu.“
Je připravený na to, že na něj budou fandové spoléhat, aby výkony a výsledky Baníku šly opět nahoru?
„Nevím, jestli spoléhají úplně na mě, ale budu se snažit odevzdávat výkony, kvůli kterým mě sem Baník přivedl a abych kluky, kteří odešli, dokázal nahradit a pomohl tím hlavně týmu k dobrým výsledkům,“ prohlásil.