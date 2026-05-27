Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Ještě není nic rozhodnuto, varuje Kričfaluši i přes slibný náskok Baníku

Jiří Seidl
  10:50
S hodně slibným náskokem 3:0 pojedou fotbalisté Baníku Ostrava k odvetě baráže o první ligu na hřiště Táborska. Ostravský záložník Ondřej Kričfaluši ale upozorňuje, že ještě není nic rozhodnuto.
Ostravský Vlasij Sinjavskij si zpracovává míč před táborským Tomášem Polyákem.

Ostravský Vlasij Sinjavskij si zpracovává míč před táborským Tomášem Polyákem. | foto: MAFRA

Na ostravském stadionu v sekotoru pro hosty bylo devět příznivců Táborska.
Brankář Táborska Martin Pastornický čelí hlavičce ostravského záložníka Ondřeje...
Hráči Baníku oslavují přesný zásah do sítě Táborska.
Frydrych slaví gól proti Táborsku.
12 fotografií

„Hraje se na dva zápasy, takže to, že jsme vyhráli tři nula, nic neznamená,“ prohlásil Kričfaluši, který se po zranění vrátil do sestavy při minulých třech výhrách Baníku. „Do Táborska pojedeme vyhrát, chceme dokázat, že do ligy patříme právem.“

Je pro vás před odvetou varováním první poločas, který byl mírně řečeno hodně špatný?
Stoprocentně, i když ani nevím, čím to bylo. Možná jsme si mysleli, že se nemůže nic stát, ale necítil jsem z rozcvičky, ani v šatně, že bychom byli tak nějak lehkovážně nastavení. Občas se stane, že to neklape a Jedla (brankář Jedlička) nás podržel. Ale ve druhé půli jsme hru rozbalili a dokázali, že kvalitu máme.

Z minima maximum. Na úvod baráže se trápil, přesto má Baník třígólový náskok

Nedocházely už hráčům Táborska síly?
Furt je rozdíl mezi první a druhou ligou, takže jsme kvalitou a intenzitou druhou půli zlomili. A je dobře, že jsme ke konci přidali dva góly, které nám dávají trošku klidu.

Překvapilo vás Táborsko hrou v prvním poločase?
Ne. Byl jsem tady, když hráli s naší rezervou (0:1) a hráli fakt dobrý fotbal. Ve druhé lize jsou jedni z nejlepších, zaslouženě jsou v baráži. Něco takového jsem od nich čekal, protože jsem viděl, že hodně rozehrávají, že se nebojí hrát, že jsou sebevědomí, což se potvrdilo. Ve druhé půli jsme trošku přišli na to, jak je napadat, abychom získávali balony nahoře, což se nám do přestávky úplně nedařilo, a díky tomu jsme byli nebezpečnější.

Na ostravském stadionu v sekotoru pro hosty bylo devět příznivců Táborska.

Trenér Josef Dvorník přiznal, že vám dal pocítit, jak se mu první poločas nelíbil. Byla přestávka hodně nepříjemná?
Není příjemné, když na vás trenér řve, ale ostřejší slova padla od nás hráčů mezi sebou. Trenér nám však ukázal, proč nám to nevycházelo a proč jsme vypadali na hřišti špatně. Zareagovali jsme dobře.

Při prvním gólu Michala Frydrych jste si pomohli rohem. Byla standardní situace pro vás záchranou?
Záchrana asi ne, je to spíš taková pomoc. Už v první půli po rohu jsem měl na hlavě jasný gól. Ale teď, když se útočníkům nedaří tolik střílet góly, tak nám pomůžou při těch standardkách, udělají dobrý blok, něco, čím jsou platní. Teď vlastně dávají více góly defenzivnější hráči, ale v naší situaci je to jedno.

Z těch špatných věcí se každý snažíte vzít si ponaučení. Když to v sobotu vyjde a zachráníte se, budete brát tuto sezonu jako něco, co vás posune jako člověka i jako fotbalistu?
Zase mě to zocelí, ale to každého hráče, protože před dvěma týdny nebo i před týdnem a půl jsme tady hráli s tím, že může být konec, zápasy se nám nedařily, sezona nebyla dobrá a ani já jsem se necítil úplně dobře. Čekal jsem od sebe, že týmu můžu pomoct ještě víc a být trošku nebezpečnější do ofenzivy. Dával jsem sice góly ze standardek, ale jinak jsem zas tak nebezpečný při hře nebyl.

K čemu jste došel?
Snažil jsme se vše brát, jak je. Že se nedaří, se může stát, a my jsme se to snažili zlomit. Bohužel se to nedařilo, ale teď jsme zápas od udržení v lize. Pokud se zachráníme, tak sezona skončí stejně, jako bychom byli třeba šestí, zůstaneme v lize stejně jako ty týmy kolem, takže jsem se snažil nedělat si z toho úplně velkou hlavu, protože by mi to akorát svazovalo nohy.

Ostrava - Táborsko 3:0, baníkovci zvládli úvodní utkání baráže. Záchrana je blízko

Dá se říct, že ponurá nálada, která v mužstvu panovala, se už otočila?
Začali jsme vyhrávat, máme tři výhry v řadě, což jsme za celou sezonu neměli, takže v tomhle je to pozitivní a je to znát i na náladě. Když jsme prohrávali, nebylo na tréninku moc úsměvů, bylo to hodně negativní, což nemám rád. Nedělám si z toho hlavu, hraju fotbal, protože mě baví a protože se chci ukázat. Ale nebylo to příjemné. Ty minulé dva týdny už zase ukazují, proč fotbal vlastně děláme, že to je zábava, máme dávat góly a máme vyhrávat, což každý chce.

Pokud odveta dopadne dobře, bude pro vás tato sezona velká zkušenost?
Asi ta největší. Zažil jsem největší tlak ve své kariéře, protože hrát o záchranu je těžší než být někde nahoře nebo uprostřed tabulky, takže tohle nás stoprocentně zocelí, celý tým, určitě nám to pomůže, protože v další sezoně nebudeme chtít být tam, kde jsme teď a budeme si vážit každého vítězství. Samozřejmě to platí, pokud baráž zvládneme.

Hráči Baníku oslavují přesný zásah do sítě Táborska.

Celou dobu za vámi stojí fanoušci, ale v závěru nadstavby jste si od nich museli vyslechnout tvrdá slova a po prohře na hřišti Slovácka jste jim odevzdali dresy.
Se Slováckem ani před tím v Teplicích jsem nehrál, ale nebylo mi příjemné sledovat vše z tribuny, protože jsem na tom měl také velký podíl, bylo mi kluků líto. Byl to asi nejhorší okamžik, první den dva po tom nebyly úplně příjemné, bylo to takové, že jste ztratili trošku i chuť, ale pak jsme si řekli, že není konec a pomohly nám nějaké další výsledky. Díky tomu jsme se dostali do baráže. Vše ale musíme potvrdit ve druhém utkání, jinak sezona úplně ztratí smysl.

Už tušíte, zda budete v Baníku i příští sezonu?
Dokud neskončí tato sezona a nezachráníme se, nechci nic kolem sebe řešit. V takovém módu budu až do soboty.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Fotbalové přestupy ONLINE: Birmančevič se z Getafe údajně vrátí do Sparty

Sledujeme online
Srbský křídelník Veljko Birmančevič na tiskové konferenci Getafe.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

27. května 2026  10:51

Ještě není nic rozhodnuto, varuje Kričfaluši i přes slibný náskok Baníku

Ostravský Vlasij Sinjavskij si zpracovává míč před táborským Tomášem Polyákem.

S hodně slibným náskokem 3:0 pojedou fotbalisté Baníku Ostrava k odvetě baráže o první ligu na hřiště Táborska. Ostravský záložník Ondřej Kričfaluši ale upozorňuje, že ještě není nic rozhodnuto.

27. května 2026  10:50

Zraněné rameno a konec. Dánský gólman Schmeichel se v 39 letech loučí s fotbalem

Brankář Celtiku Kasper Schmeichel zakládá akci v zápase s Atalantou.

Dánský fotbalový brankář Kasper Schmeichel ukončil kvůli zranění ramena v 39 letech kariéru. Gólman Celtiku Glasgow to oznámil v rozhovoru pro dánskou televizní stanici TV2. „Rozhodl jsem se tak po...

27. května 2026  10:24

Bývalí hráči o Sigmě: Trenérská změna měla přijít dřív, ten nový musí dostat čas

Václav Sejk z Olomouce slaví v 15. minutě úvodní gól utkání proti Slavii.

Solidní tažení Evropou, zklamání na domácí scéně. Vystihli byste sezonu fotbalové Sigmy jinak? Olomouc jako obhájce vítězství v českém poháru vypadla už ve třetím kole s týmem ze čtvrté ligy. V...

27. května 2026  10:18

Chytal ve Slovácku, teď jej chce s Artisem o ligu připravit. Cíl máme jasný, tvrdí Borek

Jiří Borek ze Slovácka inkasuje gól.

Podzim odchytal ve Slovácku. Teď se ho bude snažit Jiří Borek připravit o první ligu v bráně brněnského Artisu, kam v zimě z Uherského Hradiště jako nechtěný přestoupil. „Je to pro mě specifické, ale...

27. května 2026  9:22

Trenér Kameník, barážový specialista: Druholigista dříve nebo později uspěje

Vyškovský trenér Jan Kameník sleduje utkání se Zlínem.

Barážový specialista. Od zavedení prolínací soutěže v sezoně 2018/19 v ní Jan Kameník odkoučoval na lavičce druholigového Vyškova šest zápasů, ze všech trenérů nejvíce. „Je to jiná soutěž. Co jste...

27. května 2026  7:55

Z minima maximum. Na úvod baráže se trápil, přesto má Baník třígólový náskok

Brankář Táborska Martin Pastornický čelí hlavičce ostravského záložníka Ondřeje...

Kdo jiný, než Michal Frydrych hlavičkou po rohu mohl vstřelit první, úlevný, gól fotbalistů Baníku Ostrava v úvodním utkání baráže o první ligu. Ostravští nakonec díky dalším gólům Marka Havrana a...

26. května 2026  21:41

Ostrava - Táborsko 3:0, baníkovci zvládli úvodní utkání baráže. Záchrana je blízko

Hráči Baníku oslavují přesný zásah do sítě Táborska.

První poločas favorita trápili, ve druhém odpadli. Fotbalisté Táborska vstoupili do baráže o první ligu prohrou, v Ostravě padli jasně 0:3. Čisté svědomí nemůže mít brankář hostů Pastornický, který...

26. května 2026  17:40,  aktualizováno  20:39

V 21 letech zemřel českobudějovický fotbalista Udoh. Patrně šlo o otravu

Victor Udoh v dresu belgického klubu Royal Antwerp

V nigerijském hlavním městě Abuje byl nalezen mrtvý českobudějovický fotbalista Victor Udoh. Zprávu o úmrtí jedenadvacetiletého útočníka potvrdilo druholigové Dynamo na sociální síti.

26. května 2026  20:09

Už ani o den víc. Pekhart ukončil na své 37. narozeniny fotbalovou kariéru

Útočník Tomáš Pekhart v novém bílém dresu národního mužstva pro venkovní zápasy.

Bývalý reprezentační útočník Tomáš Pekhart ukončil v den svých 37. narozenin fotbalovou kariéru. Naposledy hrál za pražskou Duklu, která v sobotu sestoupila z první ligy. Své rozhodnutí oznámil...

26. května 2026  20:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rekordní čtyři hráčky z Liberce. Trenérka Klimková nominovala na zápas roku

Jitka Klimková, trenérka české ženské reprezentace.

České fotbalistky mají před sebou poslední reprezentační sraz sezony, poslední dva zápasy v základní skupině kvalifikace o mistrovství světa 2027 v Brazílii. V pátek 5. června (od 17:30) se utkají v...

26. května 2026  17:52

Konečky prstů vyrazil dělovku zblízka. Kinský je adeptem na zákrok sezony

Český brankář Antonín Kinský vyráží míč v utkání s Evertonem.

Ten bravurní zásah pomohl Tottenhamu k záchraně v Premier League. Jeho autorovi může pomoci ke slávě. Český brankář Antonín Kinský je v nominaci na nejlepší zákrok sezony. Fanoušci mohou na webu...

26. května 2026  17:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.