Ještě není nic rozhodnuto, varuje Kričfaluši i přes slibný náskok Baníku

„Hraje se na dva zápasy, takže to, že jsme vyhráli tři nula, nic neznamená,“ prohlásil Kričfaluši, který se po zranění vrátil do sestavy při minulých třech výhrách Baníku. „Do Táborska pojedeme vyhrát, chceme dokázat, že do ligy patříme právem.“
Je pro vás před odvetou varováním první poločas, který byl mírně řečeno hodně špatný?
Stoprocentně, i když ani nevím, čím to bylo. Možná jsme si mysleli, že se nemůže nic stát, ale necítil jsem z rozcvičky, ani v šatně, že bychom byli tak nějak lehkovážně nastavení. Občas se stane, že to neklape a Jedla (brankář Jedlička) nás podržel. Ale ve druhé půli jsme hru rozbalili a dokázali, že kvalitu máme.
Nedocházely už hráčům Táborska síly?
Furt je rozdíl mezi první a druhou ligou, takže jsme kvalitou a intenzitou druhou půli zlomili. A je dobře, že jsme ke konci přidali dva góly, které nám dávají trošku klidu.
Překvapilo vás Táborsko hrou v prvním poločase?
Ne. Byl jsem tady, když hráli s naší rezervou (0:1) a hráli fakt dobrý fotbal. Ve druhé lize jsou jedni z nejlepších, zaslouženě jsou v baráži. Něco takového jsem od nich čekal, protože jsem viděl, že hodně rozehrávají, že se nebojí hrát, že jsou sebevědomí, což se potvrdilo. Ve druhé půli jsme trošku přišli na to, jak je napadat, abychom získávali balony nahoře, což se nám do přestávky úplně nedařilo, a díky tomu jsme byli nebezpečnější.
Trenér Josef Dvorník přiznal, že vám dal pocítit, jak se mu první poločas nelíbil. Byla přestávka hodně nepříjemná?
Není příjemné, když na vás trenér řve, ale ostřejší slova padla od nás hráčů mezi sebou. Trenér nám však ukázal, proč nám to nevycházelo a proč jsme vypadali na hřišti špatně. Zareagovali jsme dobře.
Při prvním gólu Michala Frydrych jste si pomohli rohem. Byla standardní situace pro vás záchranou?
Záchrana asi ne, je to spíš taková pomoc. Už v první půli po rohu jsem měl na hlavě jasný gól. Ale teď, když se útočníkům nedaří tolik střílet góly, tak nám pomůžou při těch standardkách, udělají dobrý blok, něco, čím jsou platní. Teď vlastně dávají více góly defenzivnější hráči, ale v naší situaci je to jedno.
Z těch špatných věcí se každý snažíte vzít si ponaučení. Když to v sobotu vyjde a zachráníte se, budete brát tuto sezonu jako něco, co vás posune jako člověka i jako fotbalistu?
Zase mě to zocelí, ale to každého hráče, protože před dvěma týdny nebo i před týdnem a půl jsme tady hráli s tím, že může být konec, zápasy se nám nedařily, sezona nebyla dobrá a ani já jsem se necítil úplně dobře. Čekal jsem od sebe, že týmu můžu pomoct ještě víc a být trošku nebezpečnější do ofenzivy. Dával jsem sice góly ze standardek, ale jinak jsem zas tak nebezpečný při hře nebyl.
K čemu jste došel?
Snažil jsme se vše brát, jak je. Že se nedaří, se může stát, a my jsme se to snažili zlomit. Bohužel se to nedařilo, ale teď jsme zápas od udržení v lize. Pokud se zachráníme, tak sezona skončí stejně, jako bychom byli třeba šestí, zůstaneme v lize stejně jako ty týmy kolem, takže jsem se snažil nedělat si z toho úplně velkou hlavu, protože by mi to akorát svazovalo nohy.
Dá se říct, že ponurá nálada, která v mužstvu panovala, se už otočila?
Začali jsme vyhrávat, máme tři výhry v řadě, což jsme za celou sezonu neměli, takže v tomhle je to pozitivní a je to znát i na náladě. Když jsme prohrávali, nebylo na tréninku moc úsměvů, bylo to hodně negativní, což nemám rád. Nedělám si z toho hlavu, hraju fotbal, protože mě baví a protože se chci ukázat. Ale nebylo to příjemné. Ty minulé dva týdny už zase ukazují, proč fotbal vlastně děláme, že to je zábava, máme dávat góly a máme vyhrávat, což každý chce.
Pokud odveta dopadne dobře, bude pro vás tato sezona velká zkušenost?
Asi ta největší. Zažil jsem největší tlak ve své kariéře, protože hrát o záchranu je těžší než být někde nahoře nebo uprostřed tabulky, takže tohle nás stoprocentně zocelí, celý tým, určitě nám to pomůže, protože v další sezoně nebudeme chtít být tam, kde jsme teď a budeme si vážit každého vítězství. Samozřejmě to platí, pokud baráž zvládneme.
Celou dobu za vámi stojí fanoušci, ale v závěru nadstavby jste si od nich museli vyslechnout tvrdá slova a po prohře na hřišti Slovácka jste jim odevzdali dresy.
Se Slováckem ani před tím v Teplicích jsem nehrál, ale nebylo mi příjemné sledovat vše z tribuny, protože jsem na tom měl také velký podíl, bylo mi kluků líto. Byl to asi nejhorší okamžik, první den dva po tom nebyly úplně příjemné, bylo to takové, že jste ztratili trošku i chuť, ale pak jsme si řekli, že není konec a pomohly nám nějaké další výsledky. Díky tomu jsme se dostali do baráže. Vše ale musíme potvrdit ve druhém utkání, jinak sezona úplně ztratí smysl.
Už tušíte, zda budete v Baníku i příští sezonu?
Dokud neskončí tato sezona a nezachráníme se, nechci nic kolem sebe řešit. V takovém módu budu až do soboty.