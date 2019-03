Brankář Kočí při penaltě přečetl Komličenka, ale zůstal smutný

Pro hosty to ale byl jen dílčí úspěch, Boleslav dramatické středočeské derby vyhrála 2:0.

„Mrzí to hodně. Bylo to pro nás těžké utkání. Brzy jsme dostali červenou kartu, což nás nějakým způsobem semklo a snažili jsme se ubojovat solidní výsledek,“ hodnotil střetnutí brankář Ondřej Kočí. „Dělali jsme, co jsme mohli, ale bohužel to nestačilo.“

Bylo hodně frustrující inkasovat až v koncovce?

Když dostanete gól těsně před koncem, mrzí porážka o to víc. Ta druhá branka, to už byl výsledek nějakého našeho risku. Utekli nám do otevřené obrany.

Co myslíte zpětně, dalo se proti vítězné střele Tomáše Ladry zakročit?

Každá střela se dá nějakým způsobem chytit. Bylo to pro mě složité. Škoda situace chvilku předtím, kdy vznikl závar, měli jsme míč odkopnout do bezpečí. Mohl být klid, stihli bychom se srovnat na další akci.

Dvacetigólový kanonýr Komličenko proti vám neproměnil penaltu. Jak jste se na něj připravoval?

Máme v týmu trenéra, který se zajímá o statistiky, kdo kam penalty kope. Včera jsem si s ním psal a při utkání jsem tušil, kam to Komličenko kopne.

Střelu zastavila tyčka, takže vám pomohlo i štěstí...

Já jsem si na balon sáhnul, takže si to připisuju jako dobrý zákrok. Štěstí ale bylo v tom, že se míč odrazil k našemu hráči a Boleslav se nedostala k dorážce.

Jaké vám dal trenér o přestávce pokyny? Za stavu 0:0 a v oslabení.

My máme pokyny pořád stejné, vždycky hrajeme na výhru. Museli jsme přijmout, že hrajeme v deseti, Boleslav nás tlačila, byla lepší na balonu. Škoda.

Hrála na konci roli i únava?

Určitě je jiné běhat bez míče nebo s míčem, tím spíš v deseti. Takže síly samozřejmě docházely, to je logické. Makali jsme, co to dalo. Všichni do toho dali maximum, klobouk dolů před klukama.