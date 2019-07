Liberecký stoper Karafiát: Penalta v Ostravě? Přišlo mi to k smíchu

„Výhra je zásluha celého týmu. V Liberci zůstal skvělý kolektiv, jsme jako jedna rodina. Body jsme si zasloužili,“ říkal šťastný Potočný, který rozhodl o výhře, když hlavou šikovně lízl míč po centru Nešického z trestného kopu.

Souhrn prvního kola fotbalové ligy

Vstup do zápasu se hostům nepovedl a už v 9. minutě prohrávali po gólu Kuzmanoviče. Brzy po změně stran vyrovnal rychlý Pešek, jenž chladnokrevně potrestal kiks exlibereckého Fleišmana, ale čtvrt hodiny před koncem bylo se Slovanem zle.

Stoper Karafiát čistě tělem před gólmanem Nguyenem odstavil hromotluka Smolu, ten se však teatrálně skácel k zemi a sudí Berka k údivu všech pískl penaltu pro Baník…

„Byla to velká křivda. Přišlo mi to až k smíchu, když jde normálně do těla pětasedmdesátikilový frajer do stokilového Smoly…, ale to už je podruhé. I když hrál za Opavu, tak mu to pískli,“ popsal liberecký obránce Ondřej Karafiát.

Po dlouhé prodlevě, strkanicích a v lize premiérových žlutých kartách pro nového hlavního kouče Slovanu Hoftycha i asistenta Čecha se k penaltě postavil domácí Hrubý a s tečí břevna k obrovské radosti hráčů Slovanu branku přestřelil.

„Pravda se ukázala a nakonec jsme ještě zápas dokázali otočit. Byla to neskutečná euforie, to jsem dlouho nezažil. Jako kdybychom vyhráli Ligu mistrů,“ radoval se Karafiát. „Fakt jsme strašně rádi, že jsme to zvládli, protože v Ostravě to není jednoduché.“

Už tento pátek vyzvou fotbalisté Liberce doma U Nisy Plzeň.